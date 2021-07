Laura Morante e la battaglia contro ansia e attacchi di panico: “ho dovuto ricorrere ai farmaci”

Tra le attrici più importanti del panorama cinematografico italiano, c’è sicuramente Laura Morante. L’attrice toscana – nata a Santa Fiora, in provincia di Grosseto, il 21 agosto 1956 – ha esordito giovanissima a teatro con Carmelo Bene per poi esordire al cinema nel 1980 con il film Oggetti smarriti di Giuseppe Bertolucci. Parallelamente al suo lavoro e alla sua carriera, Laura Morante in passato ha dovuto concentrarsi su alcuni problemi personali, quali ansia e attacchi di panico. Ecco il suo racconto!

Durante un’intervista, Laura Morante ha confessato in passato di aver sofferto di ansia e attacchi di panico. Se inizialmente non ha capito a che fossero dovuti, con il tempo l’attrice toscana ne è venuta a capo:

Viaggiavo sempre per lavoro e lo facevo sempre con un po’ di magone per i figli che lasciavo a casa. Soffrivo di attacchi di panico e non sapevo a che cosa fossero dovuti. Poi ho capito che l’ansia era una conseguenza delle paure che mi assillavano tutte le volte che mi allontanavo dai miei figli. Per vincerli ho dovuto ricorrere ai farmaci. Adesso mi ricapitano ogni tanto in situazioni di particolare stress. Ma so cosa sono e come affrontarli.