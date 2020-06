Jurassic World: Dominion: le riprese ripartiranno il prossimo mese!

Jurassic World: Dominion diventa così la prima grande produzione cinematografica a ripartire nel Regno Unito

Il mondo dell’intrattenimento, passo dopo passi, sta iniziando a muoversi per ripartire dopo mesi molto difficili. È di oggi la notizia che la Universal Pictures ha fissato per il prossimo 6 luglio il ritorno di cast e troupe sul set di Jurassic World: Dominion. Per permettere ciò, la casa di produzione insieme ai Pinewood Studios sta mettendo in atto tutti i protocolli di sicurezza per garantire la sicurezza sanitaria sul posto di lavoro.

Le norme prevedono un corso di aggiornamento sul COVID-19 sia per il cast che la troupe, una struttura medica privata chiamata ”Your Doctor”, medici e infermieri sul set, cabine di isolamento, stazioni disinfettanti per le mani e delle Green Zone per i singoli attori impegnati nelle scene e per la troupe. Chi non sarà impegnato a girare, dovrà indossare la consueta mascherino. Un piano sanitario che è costato alla Universal 5 milioni di dollari.

Uno dei produttori del film ha dichiarato:

Chiunque abbia dei sintomi sarà isolato immediatamente, prima del suo ritorno a casa. Vogliamo assicurarci di andare anche oltre i protocolli nazionali per creare un ambiente di lavoro sicuro. Il costo di tutto questo non è importante per noi al momento: si tratta di sicurezza. Seguiremo le indicazioni del nostro team medico, ma siamo fiduciosi nel fatto che, grazie ad un’attenta programmazione e con il distanziamento degli attori e della troupe, insieme al sistema di tracciamento, potremo proseguire nella produzione con solo un piccolo ritardo.

Jurassic World: Dominion uscirà nelle sale l’11 giugno 2021.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO