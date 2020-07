La star di Jurassic World 3 Jeff Goldblum rivela le misure di sicurezza prese sul set per proteggere il cast e la troupe dal Coronavirus

Jeff Goldblum, star di Jurassic World: Dominion ha dichiarato che il cast e la troupe hanno attuato tutte le varie misure di sicurezza per contrastare la diffusione della pandemia di Coronavirus. Le preoccupazioni sono esplose sul web quando alcuni rumor e voci parlavano di una chiusura del set a causa di un tampone positivo al Covid-19 tra i membri della troupe. Le dichiarazioni della Universal Pictures non sono tardate ad arrivare, chiarendo che le riprese sono ancora in corso, che la produzione sta continuando e che si sta facendo di tutto per mantenere al sicuro cast e troupe. E le parole di Jeff Goldblum confermano quanto detto dalla casa di produzione e distribuzione.

“Siamo diretti in Inghilterra, dove ci sono molti protocolli”, ha spiegato Goldblum durante un’intervista di Entertainment Tonight. “Saremo molto attenti alle misure di sicurezza. E la lavorazione di Jurassic World: Dominion continuerà. Sono state investite molte energie, anima e corpo perché tutto si svolgesse in sicurezza. Non c’è bisogno di entrare nel dettaglio, ma saremo messi tutti in quarantena, ogni membro del cast e della troupe. Verrano fatti i test e tutto ciò che è richiesto. Sappiamo che è un momento molto rischioso, ma siamo fiduciosi”. La dichiarazione della Universal recitava invece: “Qualsiasi rapporto che indichi che Jurassic World: Dominion ha interrotto la lavorazione è categoricamente falso. La produzione è iniziata e siamo entusiasti di essere di nuovo sul set per lavorare a questo incredibile progetto“.

Il regista Colin Trevorrow, durante un’intervista di Empire ha affermato “Per molti di noi, Jurassic World: Dominion è già la più grande sfida creativa della nostra vita, ancor prima del ritardo causato dal Covid-19. Abbiamo anticipato le riprese dove erano presenti per lo più dinosauri ed effetti speciali, riorganizzando l’intera lavorazione. Le nostre linee guida ci terranno al sicuro. La vera difficoltà sarà costruire un ambiente creativo e interpretativo tenendo conto di tutte le varie misure, perché una volta che le telecamere inizianeranno a girare, bisognerà entrare nel mondo del film, un mondo che sarà diverso per le precauzioni che bisogna prendere e che prima non erano nel nostro immaginario, e questo ovviamente richiederà un po’ di pratica”.

