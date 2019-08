L’account Instagram ufficiale di Joker ha pubblicato diverse interessanti clip

Joker è lo standalone dedicato al Principe del Crimine di Gotham. Il personaggio, interpretato da Joaquin Phoenix, si discosterà dai cinefumetti ai quali si Marvel che WB ci hanno abituato negli ultimi anni; nonostante la pellicola tratti di una creazione cartacea infatti, vedremo una storia piuttosto dark che narra come Arthur Fleck sia diventato, a causa di delusioni, frustrazioni e dolore, il criminale più efferato della città di Batman. Niente effetti speciali straordinari, solo puro e semplice dolore e frustrazione che esploderanno in questa storia oscura, il cui protagonista sembra aver decisamente abbracciato i panni del villain che interpreta. Ecco quindi alcune clip, pubblicate sull’account ufficiale della pellicola:

Che ne pensate? Le brevi clip sembrano un’escalation di passione che porta, lentamente, il personaggio alla follia. E Joaquin Phoenix è decisamente credibile nelle vesti di Arthur Fleck, non credete? Il prossimo full trailer verrà presentato da Warner Bros. venerdì prossimo. Per adesso questi brevi spezzoni sono esplicativi del pathos che vedremo nella pellicola. Vi piacciono? Ditecelo pure nei commenti, in calce alla notizia. La pellicola arriverà in sala in Italia il prossimo 3 ottobre.