Johnny Depp e Will Smith insieme su uno yacht in Italia prima delle del concerto di Bocelli

Johnny Depp e Will Smith stati avvistati insieme su un superyacht diretto in Toscana. Entrambi gli attori sono stati annunciati come ospiti speciali per il 30° anniversario del Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli a Lajatico, Italia.

Perchè Johnny Depp e Will Smith sono in Italia?

Il cantante egiziano Ahmed Saad ha condiviso su Instagram una foto con Johnny Smith e Depp, esprimendo la sua gioia nel rivedere vecchi amici. La rivista People ha confermato che i due attori parteciperanno ai concerti di Bocelli, dove si esibiranno entrambi.

Johnny Depp, che negli ultimi due anni ha lavorato per rilanciare la sua carriera dopo il noto processo per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard, è stato recentemente annunciato come ospite dei concerti di Bocelli. Il tenore italiano ha elogiato il talento musicale di Depp, definendolo una “vera rockstar” e ricordando con affetto le volte in cui hanno suonato insieme in Toscana. “Sarà una gioia accoglierlo sul palco del Teatro del Silenzio”, ha scritto Bocelli su Instagram.

Anche Will Smith è stato confermato come ospite speciale. Bocelli ha espresso entusiasmo per la partecipazione di Smith, definendolo un artista poliedrico e un grande talento. Smith ha recentemente fatto il suo ritorno alla musica con la collaborazione con Sean Paul in Light ‘Em Up, dalla colonna sonora del suo ultimo film Bad Boys: Ride or Die. La sua carriera ha subito una battuta d’arresto dopo l’incidente agli Oscar del 2022, quando ha schiaffeggiato il comico Chris Rock poco prima di ricevere il premio come miglior attore.

La serie di concerti di tre giorni, che celebra i 30 anni di carriera musicale di Bocelli, si terrà il 15, 17 e 19 luglio e vedrà la partecipazione di artisti di fama mondiale, oltre a Johnny Depp, come Ed Sheeran, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero e Giorgia, oltre ai figli di Bocelli, Matteo e Virginia. L’evento sarà filmato e presentato in un documentario intitolato Andrea Bocelli 30: The Celebration, la cui anteprima è prevista per l’autunno.

