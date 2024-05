Joel Edgerton, star di Star Wars, riflette sul fallimento dell’audizione per Star-Lord: “Non ero adatto per il ruolo”

Edgerton ha affermato di non aver capito bene Guardiani della Galassia finché non ha visto il film finito.

Joel Edgerton, noto per il suo lavoro in Dark Matter e nel franchise di Star Wars, si è aperto riguardo alla sua esperienza di provino per il ruolo di Star-Lord nei Guardiani della Galassia e ha riflettuto sul fatto che non aver ottenuto la parte è stata una benedizione.

Joel Edgerton: “Non ho capito bene il tono del film”

Il processo di casting per il ruolo di Star-Lord ha coinvolto numerosi attori di Hollywood, tra cui nomi come Adam Brody, Lee Pace, Eddie Redmayne, Zachary Levi e Joseph Gordon-Levitt. Tuttavia, Edgerton, pur avendo avuto l’opportunità di provare per il ruolo, è grato di non averlo ottenuto.

In un’intervista al podcast Bingeworthy di The Playlist, Edgerton ha ammesso di non aver compreso appieno il tono che il regista James Gunn stava cercando per i Guardiani della Galassia, affermando di non essere sicuro di come avrebbe potuto inserirsi in quel particolare tono.

“Io, a differenza di Chris, non ne capivo il tono come lo facevano lui e come lo facevano quei ragazzi. E non ero proprio sicuro di come avrei potuto far parte di quel tono. E penso davvero che il mondo sia un posto molto migliore se non sono Star-Lord, anche se ne avessi avuto l’opportunità o avessi fatto una buona cosa.”

Mentre il ruolo di Star-Lord ha lanciato Chris Pratt nel mondo delle star, Joel Edgerton non si sentiva particolarmente adatto al tono eccentrico e unico dei Guardiani della Galassia. Nonostante le sue buone intenzioni durante l’audizione, non ha mai avuto una conversazione seria sul fatto di ottenere effettivamente il ruolo.

