Netflix affiderà a Sarah Spillane la regia del film biopic incentrato su Jessica Watson, la più giovane velista ad aver circumnavigato il globo da sola

Netflix sta lavorando ad un nuovo film biografico incentrato sulla straordinaria storia vera di Jessica Watson, che all’età di 16 anni è diventata la persona più giovane a navigare da sola, senza sosta e senza assistenza, da un capo all’altro del mondo. Sarah Spillane, regista di Around the Block (2013, con Ruby Rose e Christina Ricci), è a bordo per dirigere il film che si baserà sul libro di memorie più celebre e più venduto di Watson, True Spirit. Spillane ha adattato la sceneggiatura insieme a Cathy Randall.

Nel 2009, Watson ha realizzato ciò che molti ritenevano impossibile, navigando in alcuni dei più difficili tratti di oceani del mondo e sopravvivendo in mare per 210 giorni. Fu accolta dal Primo Ministro al suo arrivo a casa, che la dichiarò un eroe australiano. Nel suo discorso, Watson ha ribattuto che non si considerava un eroe, solo una “persona normale, che aveva un sogno, ha lavorato duramente e ha dimostrato che tutto è davvero possibile”. È stata nominata giovane australiana dell’anno nel 2011 e nel 2012 ha ricevuto una medaglia australiana come modello per i giovani australiani.

Watson supervisionerà lo sviluppo del progetto, prodotto da Debra Martin Chase per Martin Chase Productions e Andrew Fraser (Lion) per Sunstar Entertainment. I produttori esecutivi sono Shahen Mekertichian per Sunstar e la stessa Sarah Spillane.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO