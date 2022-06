Jerry Lewis e quel duro testamento: tutti i motivi per cui l’attore ha diseredato i suoi sei figli

Jerry Lewis, comico, attore, regista, sceneggiatore, produttore e cantante, oltre che autore e conduttore televisivo, è stato uno dei comici più importanti a livello internazionale dagli anni ’40 fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2017. Oggi, 16 marzo 2022, sono esattamente 46 anni dalla nascita di Jerry Lewis, che ricorreva, appunto, il 16 marzo del 1926. Del grande comico statunitense si ricordano le gag, la vitalità, la gestualità e la mimica facciale, così come i film tra cui Irma va a Hollywood, Attenti ai marinai!, Il nipote picchiatello, Artisti e modelle, Ragazzo tuttofare, Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo, Linea rossa 7000 e Re per una notte, la maggior parte in coppia con lo storico partner Dean Martin, con cui formò un sodalizio artistico durato molti anni e che li portò entrambi al successo internazionale. Autori di testi e sceneggiature dall’ironia pungente, dal carattere surreale e da un sarcasmo spesso dolce amaro, dagli anni ’60 Jerry Lewis iniziò la carriera da solista, rimanendo attivo fino al 2017, nonostante numerosi problemi di salute.

Il testamento di Jerry Lewis

Tra scene spesso pericolose girate nei film che gli procurarono una serie di infortuni negli anni, Jerry Lewis dovette spesso sottoporsi a interventi al cuore, con l’impianto di 4 by-pass. Il celebre comico soffriva infatti di diabete mellito e fibrosi polmonare; è inoltre famoso in tutto il mondo anche per l’impegno umanitario per combattere la distrofia muscolare. Jerry Lewis era padre di 7 figli, 6 avuti da Patti Palmer e una, Danielle, avuta da SanDee Pitnick nel 1992. A seguito della scomparsa di Jerry Lewis, nel testamento l’attore ha diseredato i suoi 6 figli: Gary, Ronald, Joseph, Christopher, Scott e Anthony. La crisi con l’ex moglie Palmer, dalla quale si separò nel 1980, dopo un ultimo periodo particolarmente tormentato, non ha aiutato il rapporto tra Lewis e i suoi figli, almeno in quel testamento dove cita di averli “intenzionalmente esclusi”, compresi “i loro discendenti” come beneficiari del suo patrimonio. L’attore ha infatti considerate “degne” della sua eredità, solo la moglie SanDee e la figlia Danielle.

