Jensen Ackles vuole interpretare il nuovo Batman della DC

Jensen Ackles è un famoso attore, regista, produttore televisivo ed ex modello americano, tra i volti più importanti della serialità moderna anche se in realtà il divo ha avuto la possibilità anche di incarnare diversi ruoli nel mondo cinematografico. Il suo debutto effettivo, in particolare, risale al 1995, quando è apparso all’interno di un episodio di Wishbone, il cane dei sogni per poi apparire sporadicamente in show come Il tempo della nostra vita (1998-2000), Dark Angel (2001-2002), Dawson’s Creek (2002-2003), Smallville (2004-2005). Detto questo, la star è salita alla ribalta per aver incarnato la parte del cacciatore Dean Winchester in Supernatural, per ben 15 stagioni, dal 2005 al 2020. Nel corso del tempo, il divo è riuscito anche a distinguersi da questo personaggio, ottenendo altri ruoli televisivi e non (tra gli ultimi importanti c’è quello di Soldier Boy nella terza stagione di The Boys).

Jensen Ackles ha svelato di voler incarnare la parte di Bruce Wayne in live-action nel mondo DC

Ebbene, non molti sanno, tra l’altro, che proprio Jensen Ackles ha avuto la possibilità di doppiare il Cavaliere Oscuro in diversi lungometraggi animati DC dedicati a Batman in particolare in Batman: The Long Halloween, Legion of Super-Heroes, Justice League: Warworld. Una passione per il personaggio che tra l’altro ha confermato in una recente apparizione in una convention italiana dedicata a Supernatural, Jus in Bello, dove, come riporta Deadline, ha anche raccontato di voler assolutamente interpretare Bruce Wayne anche in live-action.

“Voglio dire, potrei farlo? Certo. Vorrei farlo? Sì. Mi piacerebbe interpretare l’idea di interpretare il mio supereroe preferito di tutti i tempi? Nah, sto bene. Sembra un sacco di lavoro, sai. Devi indossare un costume da pipistrello ed essere un supereroe, ma mi piacerebbe.”

Che dire? Ci auguriamo che il desiderio di Jensen Ackles si avveri perché ci starebbe veramente bene nei panni del cupo supereroe.

