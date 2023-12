Jennifer Lopez: “Soffro di PTSD dai tempi della mia prima relazione con Ben Affleck”

Il 2024 sarà un anno decisamente importante per Jennifer Lopez. Dopo oltre dieci anni dal suo ultimo lavoro, la popstar tornerà sulla scena musicale con il suo nuovo album intitolato This is me…Now. Un titolo che, come ben sapranno i fan, riprende quello del suo terzo album This is me…Then che tuttora rimane uno dei dischi più venduti della sua strabiliante carriera. Una scelta, forse, non del tutto casuale visto che il primo uscì nell’autunno 2002, quando la sua prima relazione con Ben Affleck era agli inizi, mentre il secondo uscirà a febbraio, un anno e mezzo dopo le nozze con l’attore.

Jennifer Lopez e la confessione a sorpresa: “Soffro di stress post traumatico“

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Variety, Jennifer Lopez ha parlato del suo nuovo progetto musicale che, naturalmente, è nato durante il ritorno di fiamma con Ben Affleck. L’attrice si è detta piuttosto intimorita all’idea di riportare sotto i riflettori la sua vita privata (l’album sarà accompagnato anche da un docufilm), visto che il clamore mediatico attorno a loro è stato uno dei motivi per cui la loro prima relazione finì. Non a caso, entrambi, portano ancora le ferite. “Entrambi soffriamo di stress post traumatico. Adesso però siamo più saggi, sappiamo cosa è importante davvero nella vita, e non conta tanto quello che pensano gli altri“, ha dichiarato JLO. “La chiave è restare fedele a ciò che sei. Come artisti, credo che sia necessario seguire il nostro cuore. E così ho fatto: sto seguendo il mio cuore, facendo qualcosa che forse non tutti pensavano fosse una buona idea. Eppure sentivo che dovevo farlo“, ha aggiunto. Jennifer Lopez e Ben Affleck, ve lo ricordiamo, si sono sposati nel luglio 2022.