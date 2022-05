James Gunn, il regista risponde alle accuse di Steven Soderbergh sull’assenza di sesso nei cinecomic

James Gunn ha la battuta pronta e non ha paura di utilizzarla: la risposta del regista alle accuse di Steven Soderbergh è velocissima (e divertentissima)!

Potevamo mai aspettarci che James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia e di Suicide Squad, non rispondesse repentinamente e con pungente ironia ai commenti rilasciati dal suo collega regista Steven Soderbergh? Il regista di Traffic, infatti, in una recentissima intervista aveva dichiarato di non essere interessato a dirigere un cinecomic per via dell’assenza totale di sesso in questa tipologia di film.

Parlando con The Daily Beast durante la presentazione del suo ultimo film, Kimi, Soderbergh ha infatti affermato: “Non sono uno snob. Non sono di quelli che credono che siano film di serie B. Solo, sono troppo terra terra per interessarmi a un universo nel quale la fisica di Newton non esiste. Immagino di avere poca immaginazione, sotto questo aspetto. Non per nulla, l’unica esperienza avuta con la fantascienza, essenzialmente, risultò essere un film drammatico ambientato su un’astronave. Oltretutto, anche se risulta possibile piegare il tempo a proprio piacimento ed eludere la gravità, [in quei film] non c’è sesso. Nessuno s***a! Non saprei come comportarmi in un mondo senza sesso, figuriamoci raccontarlo al pubblico. E poi, in questo universo fantastico, come si guadagnano da vivere i supereroi? Il loro è un vero lavoro?” La risposta di James Gunn, dunque, non ha tardato ad arrivare.

James Gunn, infatti, ha risposto a Soderbergh con un tweet in cui mette insieme le immagini di Guardiani Della Galassia, Suicide Squad e la serie TV Peacemaker per dimostrare la presenza del sesso all’interno dei suoi film. Oltre a se stesso, James cita anche altri registi dietro i cinecomic, come Zack Synder, Richard Donner, Chloe Zhao e Tim Miller. Ecco il divertente tweet di James Gunn dal suo account ufficiale:

With all due respect, Steven Soderbergh, some people are fucking. pic.twitter.com/vPFQkXqLJJ — James Gunn (@JamesGunn) February 8, 2022

La caption recita: “Con tutto il rispetto, Mr. Soderbergh, alcune persone fanno sesso“.