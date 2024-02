Jake Gyllenhaal: cosa ci fa l’attore in Sardegna? L’indizio social scatena la curiosità dei fan [FOTO]

Jake Gyllenhaal, noto attore hollywoodiano, ha nuovamente catturato l’attenzione dei media e dei suoi fan con un misterioso indizio sui social riguardante la sua presenza nella bellissima Sardegna. L’attore ha condiviso una foto su Instagram scattata nell’incantevole scenario dell’Isola, scatenando così nuove speculazioni sulla ragione della sua permanenza nel territorio italiano.

Jake Gyllenhaal: cosa sta facendo l’attore in Sardegna?

L’annuncio arriva appena due settimane dopo che Gyllenhaal è stato avvistato a Cagliari, suscitando immediati rumors riguardo ad eventuali riprese per un nuovo film. Tuttavia, l’ultimo indizio fornito dall’attore sembra suggerire un’altra direzione: Jake è in Sardegna per girare uno spot pubblicitario per un rinomato brand italiano di occhiali e accessori.

La foto postata da Gyllenhaal, accompagnata dalla semplice didascalia “More soon“, lascia intendere che presto potrebbero essere rilasciate nuove informazioni o immagini riguardanti la sua esperienza nell’Isola. Questa anticipazione ha lasciato i fan dell’attore con il fiato sospeso, desiderosi di scoprire ulteriori dettagli sulla sua permanenza e sul progetto che lo ha portato in Sardegna.

Ovviamente, tutti i fan e i giornalisti sull’isola si sono messi alla ricerca dell’attore per scoprire dove si trovare e cercare di poterlo incontrare per una foto o un autografo. Ma la sua posizione rimane ancora avvolta nel mistero, visto che l’attore Jake Gyllenhaal non ha espresso precisamente dove si trova e neanche il motivo della sua visita.

