Addio a Ira Von Furstenberg, icona del cinema italiano

Il mondo del cinema italiano piange la perdita di un’icona intramontabile, Ira Von Furstenberg, scomparsa nella sua città natale, Roma, all’età di 83 anni. Nata il 17 aprile 1940, Ira è stata una figura poliedrica, celebre non solo per la sua carriera cinematografica, ma anche per il suo legame con una delle famiglie più illustri d’Europa.

Ira Von Furstenberg e la carriera cinematografica

Figlia del principe Tassilo Fürstenberg e di Clara Agnelli, sorella di Gianni Agnelli, Ira Von Furstenberg portava con sé un’eredità di nobiltà europea. Tuttavia, è stata la sua passione per l’arte e il cinema a definire gran parte della sua vita adulta.

La carriera cinematografica di Ira Von Furstenberg ha preso il via negli anni Sessanta e Settanta, collaborando con alcuni dei registi più rinomati del panorama italiano, tra cui Lattuada, Bolognini e Mario Bava. Le sue interpretazioni in film come Capriccio all’Italiana (1967), La battaglia di El Alamein (1968), e Cinque Bambole per la Luna d’Agosto (1969) le hanno conferito una fama internazionale e l’hanno resa un’icona del cinema italiano.

Ma la sua versatilità non si limitava alla recitazione. Ira era anche una nota disegnatrice di gioielli, un talento che ha ulteriormente arricchito il suo bagaglio artistico e la sua reputazione nel mondo dell’arte e della moda.

Nel corso della sua vita, Ira Von Furstenberg ha vissuto momenti di grande riconoscimento, come quando nel 1970 ha calcato il palco dell’Ariston per presentare il Festival di Sanremo, accanto a Nuccio Costa ed Enrico Maria Salerno. Il suo ultimo riconoscimento, il Capri Person Award 2023, giunto pochi mesi prima della sua scomparsa, è stato un tributo alla sua lunga e prolifica carriera, celebrando il suo contributo al panorama culturale italiano.

Leggi anche Andrew Scott e le domande inappropriate durante un’intervista ai BAFTA