Inside Out 2: nella prima immagine, Ansia si confronta con Gioia

Inside Out, in realtà, è uno degli ultimi film Disney-Pixar che ha veramente convinto tutti, sia pubblico che critica, diventando effettivamente un capolavoro senza tempo: il lungometraggio, diretto da Pete Docter (ora diventato Direttore creativo della Pixar) e Ronnie del Carmen (La missione speciale di Dug, Elemental) racconta una storia molto particolare. La protagonista dell’opera è, in particolare, la giovane Riley Andersen, di 11 anni con al centro il conflitto che ha con le sue emozioni ovvero Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia, Disgusto. Da un’insolita prospettiva, infatti, gli spettatori sono portati a conoscere proprio queste sensazioni personificate in un’avvincente avventura divertente e appassionante.

Inside Out 2 è in arrivo nell’estate 2024

Ebbene, nonostante il primo Inside Out fosse, di per sé, abbastanza autoconclusivo, ecco che, per seguire la scia di tale successo, è stato realizzato Inside Out 2, un seguito dove oramai Riley è diventata adolescente e arrivano nuove emozioni a turbare la quiete ovvero, in particolare, Ansia, Noia, Invidia e Imbarazzo. Che dire? A giudicare da quanto abbiamo visto nel trailer, il tutto si fa decisamente intrigante anche se abbiamo bisogno, forse, di qualche elemento in più per giudicare al meglio. Ebbene, come riportato da Collider, possiamo osservare un’immagine nuova di zecca della pellicola che mostra l’incontro tra Gioia e Ansia, uno scontro decisamente di livello.

Detto questo, vi ricordiamo che Inside Out 2, prodotto nello specifico da Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures, con la distribuzione affidata a Walt Disney Studios Motion Pictures, è in arrivo nelle sale americane il 14 giugno 2024. Stavolta, però, la regia non è più affidata a Docter ma a Kelsey Mann che, già nel primo capitolo, aveva firmato la sceneggiatura del progetto. Insomma, un cambiamento che speriamo possa portare nuova linfa a questo universo particolare.

