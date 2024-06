Inside Out 2 esordisce con il botto in tutto il mondo

Grosso sospiro di sollievo. La corsa di Inside Out 2 al box office non poteva partire in modo migliore. Nel suo primo weekend di sfruttamento il film ha incassato la bellezza di 295 milioni in tutto il mondo, di cui 155 nei soli Stati Uniti. Si tratta di un risultato importantissimo non solo per la cifra in sé, ma soprattutto perché fa respirare i cinema in difficoltà un po’ ovunque nel mondo e dà speranza per un’estate che potrebbe rappresentare un rilancio per la Settima Arte. È prima di tutto un ottimo risultato per la Pixar, dopo anni di flop o quasi. Basti pensare che nel solo weekend Inside Out 2 ha incassato quanto ha fatto nella sua intera corsa statunitense il precedente film della Pixar, cioè Elemental. In secondo luogo, è un ottimo risultato per i cinema in sé, dal momento che era dai tempi di Barbie (quindi praticamente da un anno) che non si registrava un esordio del genere al box office.

Inside Out 2, e in Italia?

In Italia il film uscirà tra pochissimi giorni e c’è molta curiosità di capire se saprà replicare quanto ha fatto all’estero. Anche la situazione dei cinema italiani è drammatica, quindi c’è molta speranza che Inside Out 2 possa far respirare i botteghini anche del nostro Paese, dove l’estate ha da sempre rappresentato un periodo di stanca. In più, le manifestazioni sportive – Europei e Olimpiadi – potrebbero rendere ancora più difficoltosi i prossimi mesi. Tuttavia, se il buongiorno si vede dal mattino, Inside Out 2 potrebbe salvare anche i cinema italiani. Chi si occupa di analizzare i risultati del botteghino vedeva nel film Pixar una possibile ancora di salvezza per il cinema, insieme a Deadpool & Wolverine e ad Alien: Romulus, entrambi in uscita nei prossimi mesi. Va ripetuto: se il buongiorno si vede dal mattino, si prospetta essere una bellissima giornata per il cinema.

