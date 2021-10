Indiana Jones 5: un sorridente Harrison Ford sul set di Castellammare del Golfo [FOTO]

Harrison Ford immortalato sul set di Indiana Jones 5, accanto a Phoebe Waller-Bridge e Antonio Banderas

Harrison Ford è tutto sorridente negli abiti dell’iconico avventuriero Indiana Jones sul set siciliano dell’attesa quinta pellicola della serie, a Castellammare del Golfo. Con lui la nuova co-protagonista Phoebe Waller-Bridge, meglio conosciuta per essere la protagonista e la creatrice della serie Fleabag. Il film, atteso nelle sale a luglio 2022, è stato recentemente rimandato a giugno 2023.

Ford, 79 anni, è tornato a lavorare al film dopo essere rimasto a riposo per diverse settimane, in seguito all’infortunio alla spalla che ha subito a giugno durante le riprese. Fortunatamente la guarigione è durata meno del previsto (e non c’è stato bisogno di un intervento chirurgico, come inizialmente si pensava) e l’attore è tornato al lavoro poco dopo. Il leggendario attore ha interpretato per la prima volta il famoso archeologo nel film del 1981 di George Lucas e Steven Spielberg, I predatori dell’arca perduta. Celebre per il suo bell’aspetto e la mente acuta, il burbero Indiana Jones è subito diventato uno dei personaggi più famosi del cinema.

Just Jared ha pubblicato alcuni nuovi scatti dal set dell’atteso Indiana Jones 5. Le foto non mostrano nulla sulla trama del film, essendo state scattate in un momento di pausa, ma vediamo i protagonisti (c’è anche Antonio Banderas, ma è di spalle!) sorridere e scherzare tra di loro, in mezzo alla troupe. Le foto sono state scattate ieri, lunedì 18 ottobre 2021, sul set di Castellammare del Golfo, in Sicilia.