Iñárritu difende il piccolo schermo: “dovremmo discutere della qualità delle idee”

Alejandro González Iñárritu è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico messicano nativo di Città del Messico che ha conquistato il cuore di tantissimi fan in giro per il mondo. La sua carriera, infatti, parla da sola: cinque premi Oscar, quattro Golden Globe, tre BAFTA e due David di Donatello vinti non lasciano tante parole. Con progetti del calibro di Babel (2006), Biufitul (2010), Birdman (2014), Revenant – Redivivo (2015) il film-maker ha infiammato il grande schermo dimostrando grande talento e tecnica. Recentemente il suo Bardo, la cronaca falsa di alcune verità, presentato alla 79esima edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, non è stato accolto molto bene da pubblico e critica, ma a quanto pare non è questo il punto.

Iñárritu è recentemente tornato con Bardo, presentato a Venezia

In una tavola rotonda organizzata da Deadline alla quale hanno partecipato altri due cineasti messicani ovvero Guillermo del Toro e Alfonso Cuarón, proprio Alejandro González Iñárritu ha voluto rivendicare l’importanza del piccolo schermo, difendendolo di fatto dagli attacchi che spesso gli vengono indirizzati. In poche parole il film-maker ha messo in evidenza come, ad essere in crisi non è tanto il mezzo cinema, ma le idee alla base delle pellicole.