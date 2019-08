Mad Rocket Entertainment, società di produzione italiana, esordisce nel 2020 con due titoli in arrivo: In the trap e Shortcut, di cui il primo arriverà a gennaio nelle sale

La società italiana di produzione indipendente nata nel 2015 fondata da Alessio Liguori, Daniele Cosci, Alessandro Risuleo e Simone Bracci, Mad Rocket Entertainment, vedrà due titoli esordire il prossimo anno: ovvero In the trap e Shortcut, entrambi diretti da Alessio Liguori. A inaugurare il 2020 a gennaio l’uscita in sala del primo dei due, un horror incentrato sulla psicologia della protagonista che ha già riscontrato un certo successo al Marché du Film dell’ultimo Festival di Cannes.

Nel cast della pellicola troviamo Jamie Paul (Black Mirror), Sonya Cullingford (The Danish Girl, La Mummia) e David Bailie (Pirati dei Caraibi). Gli interni sono stati girati negli studi della Latina Film Commission, mentre alcuni esterni sono stati girati in Cornovaglia, nelle scogliere di Devon. Shortcut, in fase di post-produzione, è un film fantasy/d’avventura con sfumature horror, che inizia con dei ragazzi a bordo di un pullman che si ritrovano fermi in un bosco, con un’avventura inaspettata.

In the trap uscirà il 23 gennaio 219 al cinema distribuito da Zenit Distribution e sarà distribuito anche in Canada, Stati Uniti, Russia, Vietnam e Corea del Sud. Ecco la locandina del film: