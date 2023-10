In The Hand of Dante: Oscar Isaac, Jason Momoa e Gerard Butler nel thriller di Julian Schnabel

Tre importanti ingressi nel cast di In The Hand of Dante, thriller diretto da Julian Schnabel (Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, Miral). Come riporta in esclusiva Deadline, Oscar Isaac, Jason Momoa e Gerard Butler saranno tra i protagonisti del film, basato sul romanzo omonimo del 2002 di Nick Tosches. Le riprese sono già iniziate nel nostro paese, grazie ad un accordo ad interim firmato con il sindacato SAG-AFTRA, che permette di continuare agli attori di lavorare nonostante lo sciopero ancora in atto.

I primi dettagli sulla trama di In The Hand of Dante

In the Hand of Dante segue la storia di Nick – una sorta di alter ego dello scrittore – che viene chiamato ad autenticare quello che si ritiene essere il manoscritto originale della Divina Commedia di Dante, ritrovato da alcuni contrabbandieri del mercato nero di New York. Nick deciderà però di rubare l’opera, cominciando un proprio viaggio personale dall’inferno verso il Paradiso. Il romanzo segue però anche un’altra vicenda, destinata a confondersi e sovrapporsi con quella di Nick, ovvero quella dello stesso Dante, che fugge da un matrimonio senza amore e si rifugia in Sicilia, dove porterà a compimento il suo capolavoro immortale. Le riprese di In the Hand of Dante si svolgeranno soprattutto in Veneto – tra Venezia, Verona e Padova – spostandosi poi a Palermo, Tarquinia e Bracciano, dove il regista Juliana Schanabel ha deciso di ricostruire Firenze. La produzione è targata da TWIN Productions. Tra i produttori esecutivi anche Martin Scorsese.