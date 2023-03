Il mio corpo vi seppellirà: trama, trailer e cast del film di Giovanni La Parola

Tutto sul film in onda il 13 marzo 2023 su Rai Movie: trama, trailer e cast.

Il mio corpo vi seppellirà è un film western al femminile che rispetta tutti gli stereotipi del genere, con tanto di pistole e armamenti, cappelli a falda larga e stivali dalle punte taglienti. Il regista italiano Giovanni La Parola mette in scena una pellicola che ricalca alcuni tropi conosciuti ma supera il genere con una serie di trovate divertenti ed un’ambientazione assolutamente rivoluzionaria!

La pellicola andrà in onda su Rai Movie la sera del 13 marzo 2023: ecco tutto ciò che c’è da sapere su questo spaghetti western moderno e storico al contempo, ricco di elementi conosciuti ma anche di novità divertenti per gli spettatori!

Il mio corpo vi seppellirà: trama e trailer del western all’italiana

Questo bizzarro western all’italiana è ambientato nella Sicilia degli anni ’80 dell’Ottocento, ai tempi di Garibaldi e della sua conquista. I codici del western vengono abbracciati da La Parola con una rilettura in chiave ironica definita dalla critica un po’ “alla Tarantino”. Ambientato nel Regno delle Due Sicilie, una vera e propria terra di nessuno prima dello sbarco delle truppe garibaldine, parla delle faide tra i Piemontesi e le brigantesse conosciute come Le Drude. In mezzo a questo scontro, spicca la storia di vendetta personale di Errè, una donna misteriosa salvata dalle macerie di un incendio che si unisce alle Drude, capitanate dalla spietata Lucia.

Ecco il trailer della vivace e colorita pellicola in onda su Rai Movie:

Il mio corpo vi seppellirà: il cast del film ambientato nel Regno delle Due Sicilie

Il film ha un cast davvero stellare, con al centro alcune delle punte di diamante dello spettacolo italiano contemporaneo: in particolar modo, colpisce la varietà del cast femminile nei ruoli delle brigantesse conosciute come Le Drude.

Chi sono le Drude di Il mio corpo vi seppellirà? Combattono contro i cattivissimi “piemontesi” e hanno i volti di Miriam Dalmazio (Errè), Antonia Truppo (Maria), Margareth Madè (Lucia). Nel cast maschile, invece, vediamo volti altrettanti noti come Giovanni Calcagno (Murat), Guido Caprino (colonnello Romano).