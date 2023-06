I Fantastici 4: Margot Robbie ed Adam Driver non sono più in partita?

I Fantastici 4 rientrano senza dubbio tra i supereroi più iconici del mondo de La Casa delle Idee: la Cosa, Mr. Fantastic, la Torcia Umana e La Donna Invisibile sono stati creati, nel lontano 1961, da Jack Kirby e Stan Lee, una coppia stellare che ha dato vita a tantissime figure importanti del mondo Marvel. Purtroppo, però, gli adattamenti cinematografici sono sempre stati un po’ ballerini ed effettivamente, a livello progettuale e stilistico non sono mai stati gestiti benissimo. Già nel 2005 uscì un film, diretto da Tim Story (Un poliziotto ancora in prova, Think Like a Man), con Chris Evans, Jessica Alba, Ioan Gruffudd e Michael Chiklis che hanno interpretato rispettivamente Johnny Storm, Sue Storm, Reed Richards e Ben Grimm. Di seguito, nel 2007, è arrivato il sequel, I Fantastici 4 e Silver Surfer, arrivato nelle sale nel 2007.

I Fantastici 4 finalmente entreranno ufficialmente nell’MCU

Da quel momento in poi, questi supereroi sono spariti dalla circolazione nel mondo cinematografico, finché, nel 2015, è arrivato il reboot Fantastic 4 – I Fantastici Quattro di Josh Trank (Chronicle, Capone), totalmente devastato dalle critiche. Adesso però i tempi sono maturi per fare qualcosa di diverso visto che 20th Century Studios è ora sotto l’egida di Disney (e quindi della Marvel) e l’idea è quella di inglobare il team all’interno dell’MCU. Sappiamo per certo che nel maggio 2025 arriverà un nuovo film dedicato ai personaggi diretto da Matt Shakman (WandaVision, The Boys), ma il casting è ancora un’incognita.

Go back to my tweet from a couple of days ago, F4 cast is still influx, Driver is out, heard Robbie is out, Diggs isn’t locked in yet… https://t.co/wxzI5lYzbP — KC Walsh (@TheComixKid) June 29, 2023

Qualche piccola certezza in realtà più o meno l’avevamo sui nuovi volti de I Fantastici 4, con dei rumors che perlomeno evidenziavano la possibilità che Margot Robbie (The Suicide Squad, Barbie) ed Adam Driver (House of Gucci, The Last Duel) potessero essere i nuovi Mr. Fantastic e la Donna Invisibile. Come riportato da CBR, anche questo potrebbe essere messo in discussione visto che un insider, KC Walsh, avrebbe specificato che sia la Robbie che Driver sono fuori. Ovviamente ci muoviamo ancora nel campo delle ipotesi, quindi vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute distanze.

