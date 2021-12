Hugh Jackman è virale su Twitter dopo il suo elogio alle riserve nel mondo dello spettacolo

Hugh Jackman colpisce direttamente al cuore del problema

Hugh Jackman è un attore australiano che un vero e proprio mito non solo per gli amanti della settima arte, ma anche per gli strenui sostenitori e ammiratori anche del mondo del teatro e della televisione. Jackman è infatti un artista a tutto tondo capace realmente di incarnare i più svariati personaggi in media completamente differenti. Conosciuto principalmente per aver incarnato il personaggio di Wolverine all’interno dei film corali degli X-Men e nelle pellicole stand-alone dedicate al mutante, il divo è recentemente tornato nella sua amata Broadway dopo aver già fatto 15 spettacoli. Questa volta, in particolare il 20 dicembre, l’artista ha debuttato con The Music Man, che inizialmente doveva essere in programma per il 15 ottobre 2020, ma l’epidemia di coronavirus ha rallentato notevolmente i piani.

My amazing friend @KathyVoytko went on with NO rehearsal for Sutton Foster last night in The Music Man. Thank you, @RealHughJackman for this speech. Understudies are heros and should be paid respect every day! pic.twitter.com/70s9ybia5n — Pamela Bob (@ThePamelaBob) December 24, 2021

⭐ STAGEY SMILE OF THE DAY ⭐ Hugh Jackman being a class act and highlighting the importance of swings & understudies, that especially in this current climate, are keeping shows open ✨ Bravo 👏 👏 👏 X x x pic.twitter.com/ttBHhXVI0O — Theatre Fan (@ShaunTossell) December 24, 2021

Hugh Jackman is quickly becoming the King of Broadway….here he is praising Kathy Voytko and all swings and understudies at last night’s performance of @MusicManBway pic.twitter.com/32MyzJHpsd — Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) December 24, 2021

In questi giorni, Hugh Jackman è diventato virale per un discorso fatto durante la prima di The Music Man dove in particolare ha elogiato delle figure che spesso sono emarginate nel mondo dello spettacolo ovvero i sostituti (il tutto è stato riportato da ComicBook). Spesso, nello specifico nel mondo teatrale, accade che un interprete abbia un problema e che venga sostituito da un altro, che magari ha una fama ridotta e che spesso non viene ricordato adeguatamente.

Proprio con questo spettacolo di Broadway è accaduto che la co-protagonista dello show, la famosa Sutton Foster, è risultata positiva al covid ed è stata cambiata con Kathy Voytko all’ultimo minuto. L’attrice in questione, che era pronta per tanti altri ruoli di questo evento, ha preso l’impegno con entusiasmo, facendo un lavoro egregio e Hugh Jackman ha voluto ricordare il suo impegno e quello di tutti i sostituti che spesso sono delle figure un po’ emarginate. Vi riportiamo qui sopra alcuni tweet che hanno messo in risalto l’impegno sincero dell’attore che non è la prima volta che si lascia andare a dei bellissimi ed emozionanti discorsi.

