House of Cards: la produzione obbliga Kevin Spacey a pagare una multa salatissima!

House of Cards torna alla ribalta per un motivo economico

House of Cards è una delle serie più note del mondo dell’intrattenimento recente, tra le prime distribuzioni Netflix di un certo spessore. La realizzazione, ideata e prodotta da Beau Willimon, ha visto la presenza dell’iconico David Fincher (Seven, Gone Girl) alla regia. Purtroppo però, oltre per motivi qualitativi, lo show è divenuto tristemente noto per lo scandalo sessuale che ha coinvolto come una valanga Kevin Spacey, star di Hollywood che è stato protagonista dell’opera per ben 5 stagioni. In seguito alle accuse nei suoi confronti, la produzione ha pensato bene di licenziare e conseguentemente escludere totalmente Spacey dalla sesta e ultima stagione, uccidendo direttamente il personaggio.

In seguito a tale evento accaduto per House of Cards, Kevin Spacey si è visto tagliare altri ponti dall’industria cinematografica e seriale hollywoodiana, ma nonostante sembrava che la relazione tra l’attore e la serie fosse finita già da un pezzo, ecco che dobbiamo purtroppo smentirci. Come riportato da Variety, infatti, il divo è stato invitato caldamente dalla compagnia a risarcirla con 31 milioni di dollari, in quanto ha violato il contratto con MRC, che prevede una policy specifica contro le molestie sessuali. Per la precisione, Spacey e le sue società, M. Profitt Productions e Trigger Street Productions, sono state condannate a pagare $ 29,5 milioni di danni più $ 1,2 milioni di spese legali e $ 235.000 di costi.

Una cifra davvero considerevole quella mossa dalla crew di House of Cards che non fa che affossare ulteriormente un attore già ampiamente preso di mira negli ultimi anni. Già nel momento in cui Spacey fu accusato di molestie fu evidente che l’industria cinematografica americana lo avrebbe messo in disparte quasi in eterno e mano a mano che il tempo passa, la sua figura è sempre più avvolta dall’oscurità più nera.