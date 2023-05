Helen Mirren e la scoperta fatta grazie a Vin Diesel: “era un mondo che non conoscevo”

Vin Diesel è una presenza costante sui social. Tra le personalità di Hollywood più seguite in assoluto, la star degli action movie ha un merito che finora solo in pochissimi conoscevano: ha avvicinato Helen Mirren al web! L’occasione propizia per scoprire questo lato curioso si è rivelato esserlo la premiere di Fast X, il decimo capitolo della saga, avente per protagonisti entrambi. Nel corso dell’evento, tenuto in quel di Roma davanti al Colosseo, l’attrice premio Oscar, che nella pellicola interpreta Magdalene “Queenie” Shaw (la madre di Deckard e Owen Shaw), ha rivelato l’aneddoto, in un’intervista concessa a ET.

Helen Mirren: se non fosse stato per Vin Diesel non ci sarebbe mai entrata in questo mondo!

Ai microfoni ha raccontato di essere stata trascinata su Instagram da Dom Toretto e dal suo staff di collaboratori. Correva il 2016 e fino ad allora non aveva provato nessun interesse. Quel mondo gli era completamente estraneo, poi, però, il collega l’ha coinvolta e oggi conta milioni di follower. All’inizio Vin ha dovuto insistere parecchio per persuaderlo, ma col senno del poi ha avuto ragione, dato quanto oggi li utilizza, sfoggiando anche l’autoironia, come in una celebre videoclip con il “nostro” Checco Zalone.

Per tanti Helen Mirren è una maestra assoluta di selfie, ma lei fa la modesta, affermando che non è affatto così. Non se la sente affatto di essere un maestro della foto e, anzi, crede debba imparare più di qualche trucchetto in proposito.

Intanto, Helen Mirren ha avuto un pensiero pure nei confronti degli stuntmen reclutati dal franchise che la vede nel cast. Secondo lei costituiscono la vera anima del film: hanno un talento fuori dal comune e la disponibilità di mettersi al servizio, senza nemmeno prendersi troppi meriti, qualcosa di encomiabile.

