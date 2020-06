Helen Mirren attrice britannica premio Oscar sarà in Italia per ritirare il Premio Flaiano alla carriera durante la 47ª edizione dei premi Flaiano

La 47ª edizione dei Premi Internazionali Flaiano del 2020 ospiterà Helen Mirren, attrice britannica che ha una filmografia che comprende oltre 60 film, più di 40 produzioni televisive e una produzione particolarmente attiva in teatro da decenni, alla quale verrà consegnato il Premio Flaiano alla carriera. Dal 27 giugno al 5 luglio 2020 l’edizione dei Premi Internazionali Flaiano si svolgerà, come sempre, a Pescara, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, mantenendo in gran parte la struttura originaria degli anni passati. L’attrice Helen Mirren ha dichiarato di essere onorata del riconoscimento che la manifestazione ha deciso di assegnarle e felice di poterlo ritirare a Pescara, sottolineando il suo amore per l’Italia. La Mirren vive infatti tra Los Angeles e la penisola italiana, in particolare nel Salento, in Puglia. Ad ufficializzare la sua presenza durante la 47ª edizione dei Premi Flaiano Carla Tiboni, presidente dell’evento. Da poco insignita dell’Orso d’Oro alla carriera alla 70º edizione del Festival di Berlino, Helen Mirren ritirerà il premio esattamente il giorno 5 luglio 2020 nella città di Pescara.

La manifestazione dei Premi Flaiano è sempre stata fortemente identitaria, scegliendo ogni anno l’Abruzzo, nonostante le proposte da parte di altre città e regioni, come sede del programma che prevede varie sezioni della cultura. Dalla letteratura al cinema, dal teatro alla televisione attraverso proiezioni, convegni, rassegne e spettacoli, capaci di raccontare qualcosa, senza nessun tema specifico, ma che riescano a creare un storia. Negli anni passati l’evento è diventato sempre più d’interesse internazionale ospitando, nelle scorse edizioni artisti come Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Dario Fo, Andrea Camilleri, Jonathan Coe, Billy Wilder, Ken Loach, Roberto Saviano, Terry Gilliam, il premio Nobel per la letteratura Josè Saramago e molti altri.

Helen Mirren, vincitrice del premio Oscar per la sua interpretazione in The Queen, ha ottenuto anche altri riconoscimenti come 3 Golden Globe, 4 BAFTA, 5 Screen Actors Guild Awards, 4 Emmy, un Tony Award e la coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia del 2006. Tra i suoi film più importanti si ricordano, Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, The Last Station, Red, Hitchcock, Il diritto di uccidere, La promessa, In ostaggio, State of play, The Door, La vedova Winchester e il recente L’inganno perfetto. Le serate di premiazione della 47ª edizioni dei Premi Internazionali Flaiano del 4 e 5 lugli 2020 saranno inoltre trasmesse in diretta su Rete8.

