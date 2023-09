Guardiani della Galassia: Karen Gillan sembra perfetta per una villain DC

Guardiani della Galassia è una saga che ha fatto la storia oramai della Marvel: un franchise cosmico ampiamente apprezzato da pubblico e critica che ha lanciato James Gunn nell’Olimpo dei migliori cineasti di cinecomic della storia. Il tutto, in realtà, è cominciato con una scommessa da parte di Kevin Feige, che ha fortemente voluto l’autore al lavoro su questo brand, riuscendo a coinvolgerlo in un progetto mastodontico che tra l’altro si è concluso da relativamente poco tempo. Ebbene, tra i vari attori presenti all’interno del cast, non deve assolutamente passare inosservata Karen Gillan (Doctor Who, Jumanji – Benvenuti nella giungla) che, proprio all’interno di Guardiani 3, ha tratteggiato un’incredibile evoluzione per il personaggio di Nebula.

Guardiani della Galassia è arrivato per la prima volta sul grande schermo nel 2014

Mentre il suo lavoro alla Marvel sembra essere incerto, la Gillan sembra possa avere una strada spianata alla DC. A sostenerlo è la sua collega Katee Sackhoff, che ha prestato il volto recentemente a Bo-Katan Kryze all’interno della serie The Mandalorian. La diva, infatti, ha raccontato in particolare a The Playlist che l’attrice perfetta per interpretare Poison Ivy all’interno del DC Universe è proprio la diva sopracitata. Tra l’altro la stessa Sackhoff aveva provato ad autocandidarsi per incarnare questo ruolo, ma ha poi pensato bene di suggerire il nome dell’altra artista.

“Ascolta, ho visto che anche Karen Gillan vuole interpretarla. E, tipo, lei è più “dentro” di me, quindi mi sembra un dato di fatto. Sento di non avere cavalli in quella corsa se Karen vuole interpretare quel personaggio, ma Dio, la amo. Non posso essere arrabbiato con lei. È fantastica e la amo teneramente, quindi mi piacerebbe ancora, di sicuro. Penso che forse potrei interpretare la mamma di Poison Ivy. Posso interpretare di nuovo la mamma di Karen. Possiamo farlo di nuovo e possiamo entrambi interpretare Poison Ivy. Ad esempio, versioni diverse, forse. Non si sa mai.”

