Grace for the World: annunciati gli artisti del concerto evento Disney+

Disney+, Hulu e ABC News hanno annunciato gli altri artisti che si esibiranno allo storico concerto in Vaticano, intitolato Grace for the World. Jennifer Hudson e BamBam affiancheranno dal vivo sul palco Pharrell Williams con il coro gospel Voices of Fire, il Maestro Andrea Bocelli, John Legend, Karol G, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll, il Coro della Diocesi di Roma diretto dal Maestro Marco Frisina, e Angélique Kidjo, in aggiunta a un coro internazionale riunito per l’occasione con la direzione musicale di Adam Blackstone. Uno straordinario spettacolo di droni e luci a cura di Nova Sky Stories, con immagini ispirate alla Cappella Sistina, renderà lo show ancora più stupefacente.

I dettagli del concerto evento Grace for the World

Grace for the World sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo dal cuore della Città del Vaticano, a Piazza San Pietro, il 13 settembre a partire dalle 21:00 (ora italiana) su Disney+, Hulu e ABC News Live, e sarà poi disponibile su Disney+ dopo l’evento. Fever sarà Presenting Partner di Grace for the World. L’evento vede come executive producer Pharrell Williams, il Maestro Andrea Bocelli, Nova Sky Stories e Something in the Water. Tra gli altri executive producer ci sono Solina Chau, Mark e Roma Burnett, Kimbal Musk e Fever. La trasmissione in diretta è prodotta da Jesse Collins Entertainment e diretta da Sam Wrench.

Grace for the World celebrerà sia il Giubileo 2025 che la chiusura della terza edizione del World Meeting on Human Fraternity, una conferenza organizzata dalla Fondazione Fratelli Tutti che consiste in due giorni di iniziative spirituali e culturali per celebrare la forza della fraternità, offrire al mondo un abbraccio simbolico e rinnovare l’impegno collettivo nella protezione della Creazione. Con il supporto del Vaticano, il concerto unirà musica, riflessione e storytelling visivo in un’esperienza unica dal vivo.