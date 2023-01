Gina Lollobrigida, il luogo di sepoltura sarà la sua città natale

Gina Lollobrigida si è spenta ieri, a Roma, all’età di 95 anni. Considerata una delle attrici più importanti del cinema italiano, i suoi ultimi anni di vita sono stati molto duri. Dopo il caso di Francisco Javier Rigau Rafols, accusato di aver orchestrato un matrimonio per interesse, la Lollo è stata per anni in lotta con la sua famiglia a causa di Andrea Piazzolla, il ragazzo 34enne che ha amministrato i suoi beni e che ha vissuto con la compagna e la figlia nella casa dell’attrice sull’Appia Antica. Gli eventi dei suoi ultimi anni di vita non devono tuttavia distrarre dalla sua maestosa carriera e dal grande ricordo che lascerà in tutti gli amanti del cinema italiano ed internazionale.

Il suo luogo di sepoltura, dove i fan potranno andarla a trovare mentre riposa eternamente, è simbolico della sua personalità e del suo attaccamento ad una terra che l’aveva resa chi era: una donna forte, mediterranea, sanguigna e “di fuoco”. Gina Lollobrigida sarà sepolta nella natia Subiaco, in Lazio.

Gina Lollobrigida ed il forte legame con la sua terra: la sepoltura a Subiaco

Il sindaco della città del Lazio in cui la Lollo nazionale è nata, Subiaco, ha rilasciato una dichiarazione dove illustra le modalità di sepoltura della diva italiana. “Gina Lollobrigida sarà sepolta a Subiaco, sua città di origine. Nel 2000 aveva espresso questa volontà ed il Comune le ha dedicato una tomba monumentale, che in questo momento è in fase di restauro. Quindi sarà sepolta momentaneamente all’interno di un loculo comunale e poi spostata. Ho già sentito suo figlio Milko dopo la morte“. Così il sindaco Domenico Petrini ha dichiarato quest’oggi a Radio Rtl 102.5 News. In Consiglio comunale, ha aggiunto, “arriverà la proposta di intitolazione di una piazza, quella vicina al teatro dove ha mosso i primi passi“.

Gina Lollobrigida sarà ricordata per il suo apporto inestimabile allo spettacolo italiano con i ruoli in Pane, amore e fantasia e La romana. Inoltre, va ricordata la sua partecipazione anche ai film di respiro internazionale come Il Gobbo di Notre-Dame e La donna più bella del mondo del 1955. Sarà sempre ricordata come la “bersagliera” del cinema italiano del dopoguerra, una nuova immagine di donna che cambiò definitivamente la femminilità all’italiana.