Get Lost: il brand movie di Jake Scott. Così The Space spiega perché “perdersi al cinema” fa bene alla salute

Il 28 settembre 2021, in occasione dell’anteprima italiana di No Time To Die, The Space Cinema – da poco ristrutturato e rinnovato – ha proiettato il suo nuovo brand movie dal titolo Get Lost – Perditi nelle grandi storie, diretto da Jake Scott, figlio d’arte (Ridley Scott interpreta una piccola parte nello spot) che si è messo al servizio di una causa più grande portando in scena i values della multinazionale.

Francesco Gardinetti, General Manager di The Space Cinema, ha sottolineato quanto Get Lost sia fondamentale per il rilancio della catena: programmato per il 2019, ad oggi il corto assume una valenza più fondata, reduci da una pandemia che ha messo in ginocchio il mondo senza sconti, costringendoci a subire le distanze, le perdite, il buio interiore. “Get Lost racconta chi siamo, ci permette di posizionarci come azienda che promuove il cinema attraverso l’affermazione dei nostri core values“, ha detto Gardinetti, “Get Lost mostra quanto sia prezioso sapersi perdere in una grande storia”.

Il cinema permette di viaggiare lontano, con la mente e la fantasia, godere del buio della sala per un’esperienza immersiva di sospensione temporale. Come antidoto alla vita always on della generazione attuale, la sala preserva quella peculiare caratteristica di evasione, fisica e spirituale, che The Space Cinema – con i suoi 36 multiplex italiani – ha deciso di rilanciare in collaborazione con la Joint Agency London sulla base di uno studio scientifico che ha confermato i benefici dell’esperienza cinematografica vissuta in sala: a dirlo è l’University College of London che di recente ha pubblicato i risultati di una ricerca commissionata dalla Vue International (gruppo proprietario del circuito) con l’obiettivo di esplorare cosa succede al corpo e alla mente durante la visione di un film.

Get Lost – Perditi nelle grandi storie: “Il telefono non è male, ma il cinema è bene”

Tom Cruise, Steven Spielberg, Christopher Nolan e Ridley Scott (solo per citare alcuni) sono i testimonial di Get Lost – Perditi nelle grandi storie: i veterani del cinema servono la causa confermando l’importanza della sala oltre ogni altro possibile mezzo.

“Esperienze culturali come andare al cinema offrono al nostro cervello l’opportunità di dedicare la nostra completa attenzione per periodi di tempo prolungati” – ha commentato il Dr. Joseph Devlin, Professore di Neuroscienze Cognitive all’UCL – “Al cinema nello specifico, non c’è altro da fare se non immergersi. La nostra capacità di mantenere la concentrazione e l’attenzione gioca un ruolo fondamentale nella costruzione della nostra resilienza mentale e le attività con un focus sociale condiviso aumentano la nostra creatività e riducono i sentimenti di depressione“.

Secondo lo studio condotto dalla Facoltà di Psicologia Sperimentale su un gruppo di 77 volontari che ha preso parte alla proiezione di un film di due ore (il live action di Aladdin), in base alla misurazione condotta attraverso sensori biometrici si è rilevato un notevole aumento della frequenza cardiaca equivalente ad un’attività cardio leggera. “Uno dei sintomi della nostra cultura, fissata con lo smartphone, è che ci stiamo sempre più ritirando in esperienze solitarie sui nostri dispositivi” – aggiunge Tanya Goodin, fondatrice di Time to Log Off e autrice del libro Off – “Questa attitudine rallenta le prestazioni del cervello” continua l’autrice soffermandosi sul totale benessere concesso dell’esperienza immersiva nella sala cinematografica, paragonabile ad uno “stato di flusso” in cui il nostro cervello iperstimolato trova conforto e rigenerazione. “Il cinema è uno degli ultimi posti in cui ci si può davvero perdere”, ha concluso Tim Richards, CEO di Vue International.

Caccia al tesoro per Get Lost. The Space Cinema regala un anno di film a chi indovinerà tutte le citazioni

A partire dal 30 settembre 2021 Get Lost – Perditi nelle grandi storie sarà proiettato in tutte le sale del circuito. Con una campagna social integrata (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) The Space Cinema ha finalizzato un piano di lancio condotto su due linee principali: oltre alla conferenza stampa dello scorso 28 settembre, l’azienda ha promosso un lancio digitale sulle diverse piattaforme con l’obiettivo di coinvolgere quanto più pubblico possibile. La proposta interattiva di engagement del circuito è una caccia al tesoro nel trailer di Get Lost – Perditi nelle grandi storie: in soli 2.20 minuti di spot sono presenti ben 38 citazioni cinematografiche. In palio, per il vincitore, un anno di cinema gratis valido in tutte le sale del circuito.