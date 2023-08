George Lucas e quel litigio con l’attore di Darth Vader sul set di Star Wars

George Lucas è uno dei registi più famosi del mondo, se non fosse altro per aver inventato una delle saghe più iconiche del secolo: cosa sarebbe il mondo dei nerd e degli appassionati di sci-fi senza il talento del regista americano che è riuscito ad immaginare un mondo al di fuori del mondo, volando con la fantasia fino ad una Galassia lontana lontana?

Lucas ha scritto la storia del cinema grazie ai suoi eroi ma anche grazie all’invenzione di uno dei villain più iconici di sempre: il cattivissimo (o non così tanto cattivo) Darth Vader. Dopo aver visto la sua storia nella seconda trilogia, la sua storia appare ancora più impressionante e toccante. Ma cosa è accaduto sul set di Star Wars che ha rovinato per sempre i rapporti tra Lucas e l’attore che intepretava l’iconico cattivo galattico?

Star Wars, perché George Lucas non rivolse più la parola all’attore che interpreta Darth Vader?

Star Wars ha visto svilupparsi uno dei più accesi dibattiti interni conosciuti sul set di una saga così importante e iconica. Ma cosa ha inasprito i rapporti tra il regista George Lucas e l’attore che interpreta uno dei suoi personaggi principali, il villain Darth Vader, in Italia conosciuto come Darth Fener?

Tutto parte dallo spoiler più spoiler che si possa immaginare. L’ingenuo attore David Prowse, che dava a Vader l’altezza minacciosa e la stazza imponente, durante le riprese di Star Wars: L’Impero colpisce ancora rivelò per sbaglio il plot twist che avrebbe riscritto la storia intera della saga. Durante un’intervista, si lasciò sfuggire che : “Darth Vader e Luke Skywalker si trovano coinvolti in questo duello all’ultimo sangue quando Luke scopre che, di fatti, Darth Vader è il suo padre da tempo scomparso” . Da quel momento in poi, Lucas non rivolse mai più la parole a Prowse, che rimase nei panni del personaggio fino alla fine.