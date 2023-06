George Clooney in relax in Sicilia con Amal e alcuni amici: ecco la grande occasione che l’ha portato a Marzamemi [VIDEO]

George Clooney e l’Italia: un binomio che da sempre funziona! Oltre alla ridente casa sul lago di Como, l’icona di Hollywood ama passare del tempo lungo la nostra penisola. Negli scorsi giorni ha rifatto capolino per prendere parte a una festa in Sicilia, tra Noto e Rosolino. In occasione dei 50 anni di Charlotte Tilbury, tra le make-up artist più affermate sulla scena internazionale, si è deciso, infatti, di puntare sul Belpaese, in un party alla quale hanno presenziato diversi nomi illustri dello star system. All’evento non sono mancate neppure dei volti noti della moda, da Naomi Campbell a Kate Moss, fino a Cindy Crawford.

George Clooney si rilassa in Sicilia con la moglie e alcuni amici: non poteva dire di no all’importante evento

Il giorno successivo George Clooney, in compagnia della moglie Amal e di alcuni amici, si è concesso una visita a Marzamemi, tra le mete imperdibili della parte orientale dell’isola. Con la barba e gli occhiali da sole, è stato subito riconosciuto dai turisti e dai locali. Che lo hanno sommerso di richieste di selfie e autografi, a cui George Clooney ha risposto con grande disponibilità, sfoderando ampi sorrisi. Ormai conosce benissimo il calore della nostra terra e, ancora una volta, si è rivelato parecchio alla mano. Sebbene sia reclamato (e acclamato) in ogni parte del mondo, adora trascorrere il tempo libero in Italia.

Al solito, la Sicilia è invasa pure nell’estate 2023 da George Clooney e tantissimi altri VIP, pure per degli appuntamenti molto speciali, come nel caso di Alena Seredova, sposatasi nel barocco di Noto con la dolce metà Alessandro Nasi. Nella lunga lista degli invitati al matrimonio, ci sono stati pure l’imprenditore John Elkann e l’ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini.

Leggi anche Chris Hemsworth spiega perché non vuole che la figlia segua le sue orme