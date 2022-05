I 30 anni di Freddy Highmore: da Sarah Bolger alla moglie misteriosa, tutte le fidanzate della star di The Good Doctor!

Tra frequentazioni vere e altre presunte, il nome di Freddy Highmore è spuntato spesso nella cronaca rosa

La prima volta che il grande pubblico si è accorto di Freddy Highmore è stato quando ha impersonato uno dei personaggi principali di La fabbrica di cioccolato nel 2005, accanto a Johnny Depp. Il ruolo in Bates Motel tra il 2013 e il 2017 lo ha consolidato e gli ha permesso di ottenere il suo ruolo da protagonista in The Good Doctor. Dati i numerosi ruoli interessanti portati in scena, il pubblico freme dalla curiosità di avere qualche info anche sulla sua vita privata. Ecco che cosa ne sappiamo.

In un’intervista con Jimmy Kimmel, Freddy Highmore ha rivelato di essere sposato! Il celebre conduttore gli ha chiesto della fede nuziale che portava al dito e Freddie ha risposto confermando di essere convolato all’altare con una persona speciale. Malgrado sia britannica come lui (nato il 14 febbraio a Camden Town, Londra), della compagna non sappiamo il nome.

A ogni modo, pure prima del matrimonio su Freddy Highmore tenevano banco i pettegolezzi. In occasione dei casting per Spiderwick – Le cronache, conobbe, ad esempio, Sarah Bolger. Dopo aver recitato insieme nel film, i due hanno speso parecchio tempo in reciproca compagnia lontano dai riflettori. Verso la fine del 2006 è trapelata una foto di loro intenti a baciarsi, ma nessuna delle parti ha confermato la serietà della relazione. La dolce intesa è proseguita per circa tre anni, fino alla rottura nel giugno 2009.

Durante lo stesso anno, Freddy Highmore è stato avvistato a cena con Dakota Fanning, ma l’appuntamento non ha mai avuto un prosieguo. Nel 2011 sono emersi i rumor circa una possibile liaison tra Freddie ed Emma Roberts, salvo poi derubricare il rapporto a semplice amicizia.

Infine, sono circolate delle ulteriori indiscrezioni su Highmore e Abigail Breslin, senza risvolti concreti. Insomma, le voci sulla vita amorosa di Freddie si rincorrevano prima che si stabilisse con la sua sposa misteriosa.