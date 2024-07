Fran Drescher e quella rivelazione sconvolgente: “Sono stata rapita dagli alieni”

Fran Drescher non ha alcun dubbio: quando era adolescente è stata rapita dagli alieni. L’attrice, diventata nota in tutto il mondo negli anni novanta per il ruolo di Fran Fine (Francesca Cacace nell’adattamento italiano), nella sitcom La tata, si è resa protagonista di questa sconvolgente e clamorosa rivelazione nel 2012 in un’intervista rilasciata ai microfoni dell’Huffington Post.

Fran Drescher è certa di essere stata rapita dagli alieni

Fran Drescher è convinta di essere stata rapita dagli alieni durante il suo periodo al college. Ma non solo. L’attrice crede che lo stesso sia accaduto al suo ex marito Peter Marc Jacobson, produttore dello show che l’ha resa famosa e con il quale è stata legata sentimentalmente dal 1978 al 1999. “Eravamo entrambi al liceo. Pochi anni dopo ci siamo conosciuti ed abbiamo capito di aver avuto la stessa esperienza. Penso che in un certo senso eravamo programmati per conoscerci“, ha dichiarato la star. La prova che dimostra la suddetta teoria è la cicatrice che entrambi hanno nella stessa zona della mano. Proprio lì, secondo l’attrice, gli alieni avrebbero impiantato ad entrambi un microchip grazie al quale hanno indirizzato le loro vite e modellato i loro ricordi con l’obiettivo di rimuovere l’esperienza del rapimento.