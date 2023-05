Nonostante sia sia fatta conoscere e apprezzare al grande pubblico con i suoi ruoli in Lady Macbeth, Una famiglia al tappeto, Midsommar – Il villaggio dei dannati e Piccole Donne, Florence Pugh ha raggiunto la vera notorietà interpretando Yelena Belova in Black Widow, il ventiquattresimo titolo del Marvel Cinematic Universe. Un ruolo che, stando alle parole della stessa attrice, ha scatenato la furia dei registi indie.

Florence Pugh e la “polemica” dei registi indie

In un’intervista rilasciata a TIME Magazine, Florence Pugh ha dichiarato: “Così tante persone del mondo dei film indie si sono realmente arrabbiate con me. Era come se pensassero: ‘Grandioso, ora l’abbiamo persa per sempre’. E invece penso: no, sto lavorando duramente come ero abituata a fare. Ho sempre girato un film dopo l’altro. Semplicemente le persone ora li guardano. Devi essere semplicemente un po’ più organizzata con le tempistiche“. L’attrice riprenderà il ruolo di Yelena Belova in Thunderbolts, il film in cui sarà affiancata da anche Wyatt Russell (U.S. Agent), Olga Kurylenko (Taskmaster), Julia Louis-Dreyfus (Contessa Valentina Allegra de la Fontaine), Hannah John-Kamen (Ghost), e Steven Yeun.