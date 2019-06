Ficarra e Picone tornano sul grande schermo con un nuovo film, dall’ambientazione esotica e pronto per regalarci tante risate

Ancora non si conoscono tutti i dettagli, ma ciò che è certo è che Ficarra e Picone sono di nuovo al lavoro per il loro prossimo lungometraggio. I due attori palermitani infatti hanno dato il via lo scorso 8 giugno alle riprese del loro settimo film, il cui titolo è ancora top secret.

Segreta rimane anche la trama: tutto quello che sappiamo è che l’ambientazione sarà leggermente diversa dal solito. Le riprese infatti si stanno tenendo in questi giorni a Ouarzazate, nel cuore del Marocco, dove il cast si fermerà per 8 settimane. Le ultime due settimane di riprese invece si svolgeranno nel Lazio, per un totale di 10 settimane di lavoro. Il film è prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited e scritto dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone, con la collaborazione di Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

Insieme a Ficarra e Picone, nel cast del film troveremo tra gli altri Massimo Popolizio. Il direttore della fotografia è Daniele Cipri, mentre i costumi saranno affidati a Cristina Francioni e la scenografia a Francesco Frigeri.

Questo nuovo progetto è il settimo che vede coinvolti Ficarra e Picone che, dopo il debutto sul grande schermo nel 2000 con Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo, hanno conquistato il pubblico italiano con diversi altri titoli, come Il 7 e l’8 e La matassa. A gennaio 2017 invece hanno raggiunto un grande successo con L’ora legale che si è aggiudicato il titolo di film con l’incasso più alto dell’anno con oltre 11 milioni di euro.

Il nuovo film di Ficarra e Picone debutterà nelle nostre sale il 12 dicembre 2019, distribuito da Medusa Film.