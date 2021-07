Sicilia Film Fest 2021: il programma della seconda edizione

Con Terrasini e Cefalù, la terza e nuova location del Sicilia Film Fest 2021 sarà Martina Franca in Puglia, anche questa regione simbolo di accoglienza in linea con il tema della manifestazione cinematografica all’insegna delle diversità. Sarà offerta al pubblico anche quest’anno un’ampia gamma di proiezioni gratuite con tema centrale “diventare cittadini del mondo”. Le proiezioni saranno presentata da Sara Priolo, speaker radiofonica e influenze, insieme al Direttore della manifestazione, Vincenzo Sacco, oltre a diversi ospiti. Ci saranno anche i Cinetalk moderati da Ivan Scinardo.

La seconda edizione partirà il 19 luglio al Palazzo d’armale di Terrasini con la proiezione di Il cielo stellato sopra il ghetto di Roma (fuori gara) di Giulio Base, con ospite uno degli attori protagonisti, Domenico Fortunato. Lo stesso film sarà proiettato anche il 20 luglio a Cefalù presso il Molo Antico (piazza Marina). Il 21 luglio sempre a Cefalù comincerà la competizione con Il mio corpo vi seppellirà di Giovanni La Parola (il 26 luglio a Terrasini alla presenza del regista e dell’attore Giovanni Calcagno).

A Terrasini saranno proiettati i film selezionati per il concorso principale: il 2 agosto toccherà a Un altro giro di Thomas Vinterberg, mentre l’8 agosto sarà la volta di The Specials di Olivier NaKache e Éric Toledano, seguito il 16 agosto da Un divano a Tunisi diretto da Manele Labidi Labbé, che chiuderà la competizione il 16 agosto. Il 23 agosto ci sarà la cerimonia di premiazione accompagnata dalla proiezione di alcuni film brevi (Di Notte, Sul Mare di Francesca Schirru, Parru Pi Tia di Giuseppe Carlei e Solitude di Fabio Grossi).

Leo Gullotta presiederà la giuria che sarò composta da Serena Ganci, autrice di musiche di film come Tutta Colpa Di Freud e Massimo Benenato, autore di Sotto le stelle di Roma. La giuria assegnerà il Faro d’Oro al miglior film, il Faro dell’emozione. Il Faro d’Argento sarà assegnato al film con più voti e ci sarà anche la premiazione con il Faro alla Carriera. I premi saranno consegnati alla presenza dell’attrice Giulia Petrungaro, madrina del festival.

Vincenzo Sacco ha commentato:

‘Non sono una senzatetto, sono senza casa’ così dice la protagonista di uno dei film più intensi dell’ultima stagione cinematografica. Ed è nel segno di questa bellissima citazione che il Sicilia Film Fest, ancora una volta e con più forza che mai, vuole portare il proprio sistema valoriale al centro del dibattito per riflettere su cosa significhi essere ‘cittadini del mondo’. In un mondo piegato dall’epidemia globale, in un mondo che desidera ripartire, è nostra urgenza ricordare che questo mondo nella sua interezza è la nostra grande casa, che il cielo stellato è il nostro unico tetto, senza distinzione di genere, razza, lingua, religione o di alcun tipo. Non posso che ringraziare la società organizzatrice Altre Storie e Cesare Fragnelli, il Presidente del Festival, la Regione Siciliana, il Comune di Terrasini e il Comune di Cefalù, i nostri sponsor e partner, la giuria, la madrina, tutti i nostri ospiti e ogni singolo collaboratore: è grazie all’unione di questa squadra che anche in momenti così bui il cinema può illuminarci di grandi speranze per il nostro vicino futuro.