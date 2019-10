Ad inaugurare ufficialmente il festival, sarà O beijo no asfalto (Un bacio sull’asfalto), opera prima di Murilo di Benicio

Dopo il prologo della scorsa settimana, entra nel vivo domani il Bari Brasil Film Fest, organizzato e promosso per il quarto anno dall’associazione culturale Abaporu con la direzione artistica di Vanessa Mastrocessario Silva. Novità di quest’anno la nuova location: chiuso da cinque mesi, il cinema ABC Centro di cultura cinematografica di Bari apre eccezionalmente al e per il festival, grazie alla collaborazione con l’Agis Puglia e Basilicata che lo accoglie con entusiasmo nella sua sala.

Domani 11 ottobre, alle 21, ad inaugurare ufficialmente il festival, sarà O beijo no asfalto (Un bacio sull’asfalto), opera prima di Murilo di Benicio, attore molto popolare in Brasile, passato dietro la macchina da presa per trasporre l’omonima opera teatrale di Nelson Rodrigues, il drammaturgo brasiliano più importante del Novecento. A presentare la serata ci sarà l’attrice Daniela Guastamacchia, mentre l’introduzione al film sarà curata dal giornalista e critico Giancarlo Visitilli.

Ecco la sinossi del film: