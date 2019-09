Da oltre 40 anni il cinema italiano viene ospitato nella città francese al Festival di Villerupt: l’edizione 2019 si apre il 25 ottobre con oltre 70 titoli in programma

Il Festival di Villerupt è la più completa rassegna di titoli nazionali all’estero, in una città che detiene il record per aver presentato quasi 2000 film italiani. Sullo stesso palco della Sala Municipale in cui si svolgono le principali proiezioni, nel 1966 saliva un allora quasi sconosciuto Jimi Hendrix. Arriva quest’anno la 42esima edizione, che si svolgerà dal 25 ottobre all’11 novembre: in programma oltre 70 titoli tra lungometraggi, documentari e retrospettive.

Alcuni di questi titoli sono stati selezionati in collaborazione con la Lucana Film Commission, che ne ha sostenuto la realizzazione: è proprio sulla Basilicata il focus dell’edizione 2019. Nella sezione dedicata alle retrospettive, al critico Mario Sesti viene affidata La Carte blanche su Mario Monicelli, di vuoi verranno proiettati 8 film, tra cui I compagni e Amici miei. A capo della Giuria del concorso principale troviamo Agnès Jacqui, attrice, regista e sceneggiatrice famosa anche in Italia per film come Il gusto degli altri e Così fan tutti. I direttori del Festival, Antoine Compagnone e Oreste Sacchelli hanno spiegato l’orientamento delle scelte artistiche di quest’anno:

Combattiamo contro il cliché ricorrente ‘che il cinema italiano è morto’, siamo contro a chi decreta il declino e la sua episodica rinascita solo alla luce dei film selezionati dal festival di Cannes. Siamo contro i nostalgici di tutti i tipi per i quali un’opera prima non va presa in considerazione se non evoca il neorealismo o la commedia all’italiana. L’interesse vero lo dimostra invece l’adesione del pubblico sempre più giovane, internazionale che qui arriva dai vicini Lussemburgo, Belgio e perfino Germania.

Di seguito riportiamo il trailer della quarantaduesima edizione: