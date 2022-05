Eternals: da oggi su Disney+ c’è una sorpresa per tutti gli amanti del cinecomic!

Eternals è stato distribuito su Disney+ il 12 gennaio 2022

Eternals è uno dei più recenti cinecomic di casa Marvel Studios, diretto da Chloé Zhao e scritto dalla stessa film-maker in compagnia di Patrick Burleigh, Ryan Firpo e Matthew K. Firpo. Il lungometraggio, che ha portato sul grande (e ora anche piccolo) schermo per la prima volta gli Eterni, semidei creati dal noto Jack Kirby negli anni ’70, ha avuto recensioni contrastanti tra chi ha apprezzato lo sperimentalismo e l’epicità e chi, al contrario, ha trovato il contenuto prolisso e la caratterizzazione dei personaggi non molto efficace. Detto questo, abbiamo un’ottima notizia per gli amanti del cinecomic.

Il sito ComicBook, infatti, ha fatto notare che da oggi, direttamente su Disney+, è disponibile un curioso dietro le quinte di Eternals, appartenente al ciclo Assembled, del quale fanno parte anche Hawkeye, ma anche le altre serie Marvel, Shang-Chi e Black Widow. Si tratta di una collana di documentari, della durata di un’ora ciascuno, che illustrano alcuni aspetti dal set, spiegando tra l’altro come sono state realizzate determinate scene. Un’idea molto interessante che consente agli appassionati più puri e affezionati del mondo della Casa delle Idee, di avvicinarsi ancora di più a questo gigantesco e variegato universo di supereroi.

Eternals è stato presentato in Italia in occasione della Festa del Cinema di Roma, il 24 ottobre 2021, per poi arrivare nelle sale italiane il 3 novembre successivo. L’opera, prodotta da Marvel Studios, vede un cast stellare composto da Angelina Jolie nel ruolo di Thena, Salma Hayek nei panni di Ajax, Richard Madden che presta il volto a Ikaris, Don Lee (Gilgamesh), Kumail Nanjiani (Kingo), Kit Harington (Dane Whitman) e molti altri ancora. Considerando le scene post credits, non abbiamo dubbi che possa esserci un seguito del film e non vediamo l’ora di scoprire qualche dettaglio in merito a questo.