Eternals: Angelina Jolie non vuole un film stand-alone su Thena

Eternals è il nuovo lungometraggio Marvel Studios diretto da Chloé Zhao (Nomadland, Rider – Sogno di un cowboy) che è arrivato da poco nelle sale di tutto il mondo. Il progetto, sicuramente tra i più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, porta sul grande schermo, per la prima volta, un gruppo di personaggi davvero iconico che ha debuttato nel mondo dei fumetti nel 1976 grazie alla penna di Jack Kirby. Le figure in questione, costrutti dei Celestiali, sono un aggancio a tutta la parte cosmica dell’MCU, già esplorata in pellicole come Guardiani della Galassia.

In una recente intervista a tema Eternals realizzata per CinePOP, Angelina Jolie (che all’interno della realizzazione interpreta Thena) ha confessato di non voler essere protagonista di un possibile film stand-alone sul suo personaggio per un motivo ben preciso: avendo amato l’alchimia che ha avuto sul set con gli altri attori, vorrebbe effettivamente tornare in un altro lungometraggio ma in presenza degli altri Eterni. Tale affermazione è l’ideale prosecuzione di alcune parole dell’attrice, che aveva ammesso che con Eternals Chloé Zhao aveva costruito una vera e propria famiglia, lavorando parecchio sui legami tra i vari interpreti.

Eternals è prodotto da Marvel Studios con una sceneggiatura redatta dalla stessa Chloé Zhao in compagnia di Patrick Burleigh, Matthew K. Firpo e Ryan Firpo. Il cast, invece, è composto anche da Richard Madden che interpreta Ikaris, Salma Hayek che presta il volto ad Ajak, Kit Harington che incarna Dane Whitman, Gemma Chan (Sersi), Bryan Tyree Henry nel ruolo di Phastos e molti altri ancora. La realizzazione è stata presentata in anteprima nazionale come evento di chiusura alla Festa del Cinema di Roma ed è nelle sale del nostro paese dal 3 novembre.

