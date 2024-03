Eric Carmen è morto: il cantante dell’indimenticabile Hungry Eyes di Dirty Dancing aveva 74 anni

Il mondo della musica piange la scomparsa di una vera icona: Eric Carmen, il cantante e compositore americano noto per i suoi successi negli anni ’70 e ’80. Carmen, nato a Cleveland, Ohio, nel 1949, è deceduto all’età di 74 anni, lasciando un’eredità indelebile nella storia della musica.

Eric Carmen: l’addio della moglie all’amato marito

Il suo nome è indissolubilmente legato a due delle canzoni più iconiche del suo tempo: All by Myself e Hungry Eyes. La prima, rilasciata nel 1975, ha segnato la carriera di Carmen come artista solista, diventando un classico del soft rock e conquistando i cuori di milioni di fan in tutto il mondo. La seconda, Hungry Eyes, ha fatto parte della colonna sonora del leggendario film Dirty Dancing del 1987, contribuendo a rendere ancora più memorabile un’opera già intramontabile.

La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla moglie Amy tramite un commovente messaggio sul sito ufficiale dell’artista. “È con enorme tristezza che condividiamo la straziante notizia della scomparsa di Eric Carmen”, ha scritto Amy. “Il nostro dolce, amorevole e talentuoso Eric è morto nel sonno, durante il fine settimana. Gli ha dato una grande gioia sapere che, per decenni, la sua musica ha toccato così tante persone e sarà la sua eredità duratura.”

La carriera musicale di Carmen ha avuto inizio negli anni ’70, quando ha cofondato il gruppo Raspberries insieme a Jim Bonfanti, Wally Bryson e Dave Smalley. Il loro album di debutto omonimo ha ottenuto un notevole successo, grazie a brani come Go all the way. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 1975, Carmen ha intrapreso la carriera da solista, conquistando rapidamente le classifiche con pezzi come All by Myself e Never Gonna Fall in Love Again.

Il suo aver contribuito alla creazione della musica di Dirty Dancing, con il brano Hungry Eyes, lo ha fatto diventare una vera superstar, facendogli raggiungere la vetta delle classifiche e catturando l’attenzione di una nuova generazione di fan.

