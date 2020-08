Martedì mattina, Netflix ha pubblicato il primo trailer completo della sua prossima avventura misteriosa, Enola Holmes

Enola Holmes è un progetto della Legendary acquistato da Netflix che segue la sorella minore di Sherlock e Mycroft Holmes, Enola, interpretata da Millie Bobby Brown, protagonista di Stranger Things, mentre risolve misteri. Il film è incentrato, ovviamente, sul personaggio della Brown (il suo è il ruolo principale), ma il “nuovo” Sherlock è stato quello che ha suscitato più conversazioni sui social media dal debutto del trailer. La star de L’Uomo d’Acciaio e di The Witcher Henry Cavill interpreta il ruolo dell’iconico detective in questo nuovo film e Internet è già innamorato.

Per essere onesti Henry Cavill è già discretamente ammirato in giro per il mondo, visto che è cresciuto in modo esponenziale in popolarità negli ultimi anni. Tuttavia, in Enola Holmes, ha un aspetto molto diverso rispetto ad alcuni dei suoi progetti più popolari. E piace, piace moltissimo.

Questa versione di Cavill è vestita in modo impeccabile; è rasato e sfoggia una serie di riccioli sulla testa che renderebbero geloso persino Superman. Per molti fan online, questa potrebbe essere la versione di Cavill più bella che sia mai apparsa sullo schermo. Date pure uno sguardo ai commenti che sono stati riportati da alcuni media, tra quelli usciti online dopo l’arrivo del trailer:

henry cavill as sherlock holmes that’s it that’s the tweet pic.twitter.com/12v5o9bRlV — andre (@nighztwing) August 25, 2020

1. Enola Holmes looks like it’s going to be a lot of fun

2. I am extremely here for Henry Cavill’s little Superman curl.

3. God bless the casting director who was like “Hear me out for a second… what if Sherlock Holmes was hot?” pic.twitter.com/SwgjZ7LE9k — Nerd Girl Says (@Rachael_Conrad) August 25, 2020

henry cavill as sherlock holmes looks very good but also cartoonishly large in clothes designed for anemic victorian gentlemen pic.twitter.com/ecVuuKSlVr — Kay Taylor Rea (@kaytaylorrea) August 25, 2020

Henry Cavill is a whole man. pic.twitter.com/RekSkM6bSy — Jamie Jirak (@JamieCinematics) August 25, 2020

henry cavill’s curls in the new enola holmes trailer: ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ pic.twitter.com/hWiLKOaebA — henry cavill’s curls love bot (@astraIoki) August 25, 2020

Henry Cavill looks divine throughout this trailer, that's all I have to say. pic.twitter.com/wTO8wwPapE — Nirat (@NiratAnop) August 25, 2020

Il film racconta la storia della giovane Enola Holmes, piccolo genio che spesso supera i suoi brillanti fratelli Sherlock e Mycroft (Sam Claflin). Quando la madre (Helena Bonham Carter) scompare misteriosamente la ragazza cerca l’aiuto dei suoi due fratelli maggiori, tuttavia decide di prendere in mano la situazione e di scappare a Londra per trovare la madre da sola. Nel cast anche Adeel Akhtar, Fiona Shaw, Faarnces de la Tour, Burn Gorman e Susan Wokoma.

