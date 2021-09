Emily in Paris 2: le nuove immagini della serie celebrano il mondo del cibo e della moda

Emily in Paris 2 non ha ancora una data di uscita ufficiale

Emily in Paris è la recente serie televisiva Netflix ideata da Darren Star (Beverly Hills 90210, Sex and the City) arrivata con la prima stagione il 2 ottobre 2020. L’opera vede come protagonista Lily Collins (Mank, Shadowhunters – Città di ossa) nel ruolo di Emily Cooper, una giovane ragazza americana che si trasferisce inaspettatamente dagli Stati Uniti d’America a Parigi, dove ha un importante opportunità di lavoro in una società di marketing francese, Savoir. Ovviamente il centro della realizzazione si sviluppa sulle principali differenze tra francesi e americani, oltre che il mondo dei social visto in maniera molto dettagliata.

Ebbene, nonostante non sappiamo quando arriverà sul servizio on demand la seconda stagione di Emily in Paris, grazie a Collider vi mostriamo le prime immagini delle nuove puntate, pubblicate da Netflix stessa. All’interno delle foto possiamo ammirare i tanti personaggi che orbitano intorno alla protagonista e ci possiamo deliziare con abiti davvero sontuosi ed eleganti e cibo e cocktail a profusione. Sicuramente un assaggio corposo in attesa di nuove informazioni riguardo lo show.

Emily in Paris è prodotta da Darren Star Productions, Jax Media e MTV Studios con la produzione esecutiva di Andrew Fleming, Tony Hernandez, Lilly Burns e Darren Star stesso. Il cast è composto anche da Philippine Leroy-Beaulieu nel ruolo di Sylvie, Ashley Park che interpreta Mindy Chen, Lucas Bravo nei panni di Gabriel, Samuel Arnold che presta il volto a Julien, Bruno Gouery (Luc), Camille Razat (Camille) ed infine William Abadie (Antoine). Non appena avremo informazioni aggiuntive sulla seconda stagione di Emily in Paris vi aggiorneremo prontamente, per ora godetevi le interessanti e colorate immagini ufficiali della realizzazione.

