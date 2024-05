Dune Messiah: Anya Taylor-Joy parla del ritorno per il sequel

Il successo di Dune: Parte Due di Denis Villeneuve ha scatenato una serie di speculazioni riguardo a un possibile sequel, soprattutto dopo il breve cameo di Anya Taylor-Joy nel ruolo di Alia Atreides nel film.

Dune Messiah: cosa sappiamo a riguardo?

Tuttavia, l’attrice stessa sembra non essere al corrente dello stato del sequel Dune Messiah, ma nonostante ciò, ha espresso entusiasmo riguardo al possibile ritorno nel franchise. In un’intervista con GQ britannico, Anya Taylor-Joy ha dichiarato di non essere al corrente delle informazioni sullo stato di Messiah, ma ha espresso fiducia nel fatto che tutti sono ottimisti riguardo al futuro della saga. “Lo saprò quando lo faranno” ha detto Taylor-Joy riguardo allo stato del film di Dune. “Penso che siamo tutti davvero fiduciosi. Penso che serva fare il film per essere pronti. Sono pronta adesso, ho seguito la formazione…”

Inizialmente, Denis Villeneuve aveva dichiarato di stare adattando solo la prima metà del materiale originale di Dune, ma il successo di Dune: Part Two ha posto l’attenzione su un possibile seguito. Villeneuve stesso ha espresso la necessità di assicurarsi di avere una sceneggiatura forte prima di intraprendere un terzo film.

“Ho fatto entrambi i film uno dopo l’altro, il che per me ha assolutamente senso. Ho sentito che era una buona idea andare avanti subito dopo la prima parte . Stavamo già progettando, scrivendo eccetera. Ma significa anche che per sei anni sono stato su Arrakis senza sosta, e penso che sarà salutare fare un passo indietro. Innanzitutto, assicurarmi di avere una sceneggiatura forte. La cosa che voglio evitare è di non avere mai qualcosa di pronto, e ora sento che potrebbe essere pericoloso a causa dell’entusiasmo di cui abbiamo bisogno”

“Se torniamo indietro, deve essere reale, deve essere rilevante, se mai farò Dune Messiah, è perché sarà migliore della seconda parte”, ha affermato Villeneuve.

