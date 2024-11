Domenico Modugno, l’italiano che incantò il mondo: tutto quello che c’è da sapere del documentario Rai

A trent’anni dalla scomparsa di Domenico Modugno, Rai 1 celebra l’artista con un documentario evento diretto da Maite Carpio. La pellicola offre un ritratto intenso e dettagliato dell’uomo e dell’artista che, con il suo straordinario talento, ha rivoluzionato la musica italiana e portato il nostro Paese sul palcoscenico mondiale.

Il documentario esplora i momenti più difficili e importanti della vita di Domenico Modugno

Domenico Modugno, nato a Polignano a Mare nel 1928, divenne noto per essere il cantautore di Nel blu dipinto di blu. Questo brano, trionfatore al Festival di Sanremo del 1958, segnò l’inizio di una nuova era musicale per l’Italia, conquistando due Grammy e vendendo oltre 22 milioni di copie in tutto il mondo. Più di una semplice canzone, Volare divenne un simbolo di rinascita e ottimismo in un’Italia che si affacciava agli anni del boom economico.

Ma Domenico Modugno non era disposto a essere ricordato soltanto come “Mister Volare”. Il documentario mette in luce i molteplici aspetti di una carriera ricca e variegata, dalle canzoni che hanno gettato le basi del cantautorato italiano al suo impegno come attore, sia al cinema che in teatro. Modugno collaborò con figure iconiche come Eduardo De Filippo e Giorgio Strehler, oltre a essere protagonista di sceneggiati televisivi.

Il documentario esplora anche i momenti più difficili della vita di Domenico Modugno, come la lunga riabilitazione dopo l’ictus che lo colpì nel 1984. Da quel momento, l’artista si dedicò a un nuovo capitolo della sua esistenza: l’impegno politico. Modugno, militando nel partito radicale, si batté per i diritti dei disabili e per la tutela ambientale, dimostrando la stessa passione e determinazione che aveva caratterizzato la sua carriera artistica.

Attraverso filmati d’archivio e nuove riprese nei luoghi a lui cari, come Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Roma, Maite Carpio ricostruisce la vita di Domenico Modugno con una fotografia suggestiva e intimista. Le testimonianze di amici, collaboratori e artisti che hanno raccolto la sua eredità arricchiscono il racconto, offrendo un ritratto a tutto tondo di un uomo che ha incarnato lo spirito dell’Italia e ha ispirato intere generazioni.

Leggi anche Volare: dov’è stata girata? Le sognanti location della miniserie su Domenico Modugno