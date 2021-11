Disney+ Day: svelata un’offerta davvero incredibile!

Disney+ Day è un trionfo di novità per tutti gli amanti della company americana

Il Disney+ Day è un evento molto atteso organizzato dalla company americana, previsto per il 12 novembre, per festeggiare i primi due anni di attività del servizio streaming che, nonostante il poco tempo, è già particolarmente apprezzato dal pubblico amante del piccolo schermo. Di recente era stato svelato, in modo del tutto eccezionale, che nella suddetta data sarebbero arrivati sul dispositivo tantissimi contenuti gratuiti nello specifico Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Jungle Cruise, Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo, I Racconti di Olaf, Ciao Alberto, I Simpson in Plusaversary, Il Mondo Secondo Jeff Goldblum e Intrecci del passato.

Come riportato in un comunicato ufficiale, inoltre, sono in arrivo, durante il Disney+ Day, altre interessanti novità e tra queste spicca un’offerta davvero clamorosa dedicata a tutti coloro che non hanno ancora usufruito di Disney+ o che l’hanno fatto in passato e voglio abbonarsi nuovamente. In modo assolutamente inedito, gli utenti potranno utilizzare la piattaforma al costo di 1,99 € a partire da oggi fino al 14 novembre compreso. Una volta terminati i 30 giorni, il costo ritorna quello di default ovvero 8,99 euro ogni mese. Ma le sorprese non finiscono qui!

Arriveranno, sempre in occasione del Disney+ Day, delle interessanti trovate legate anche al merchandise e ai parchi Disney. Dal 12 al 14 novembre, infatti, sarà possibile, per coloro che sono iscritti a Disney+, ordinare dallo ShopDisney, in Europa e negli Stati Uniti, senza nessun costo di spedizione. Inoltre, usufruendo del codice DISNEYPLUSDAY sul sito FunkoEurope.com, ci sarà uno sconto del 10% su ogni prodotto. I parchi divertimenti della company saranno aperti 30 minuti prima dell’orario previsto, dando la possibilità al pubblico di incontrare i propri personaggi preferiti, scattare foto e vedere la Tower of Terror illuminata (quest’ultimo dettaglio a Disneyland Paris e per tale evento il parco chiuderà 30 minuti dopo). Chiudiamo tutte queste novità con le parole di Kareem Daniel, Chairman, Disney Media and Entertainment Distribution.