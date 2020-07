Il regista tedesco Dennis Gansel sarà a Roma sabato 25 luglio per presentare L’Onda

In occasione dell’evento Il Cinema in Piazza, organizzato da Il Piccolo America col sostegno dei partner istituzionali Mibact, Miur e Regione Lazio, nonché di BNL Gruppo BNP Paribas, Poste Italiane, Acea, Asilo Savoia, Camera di Commercio di Roma e Medici Senza Frontiere, il regista Dennis Gansel vola da Amburgo fino alla Capitale per presentare, presso il Parco della Cervelletta nella serata di Sabato 25 luglio alle ore 21.15, il suo film di culto L’Onda (Die Welle), incentrato sulla nascita delle strutture sociali autoritarie.

Ispirato all’omonimo romanzo di Todd Strasser, a sua volta basato sull’esperimento sociale La Terza Onda, il film si concentra sull’esperienza di un insegnante che propone un’attività ai suoi studenti con l’intento di dimostrargli quanto è semplice creare dei regimi autoritari. Gli allievi parteciperanno al movimento da lui guidato e fondato sulla disciplina e sullo spirito di solidarietà cameratesca: l’Onda.

L’appuntamento col regista è organizzato in collaborazione con Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma.

Dennis Gansel, laureato alla Munich Film School, ha ottenuto lo Jupiter Award, l’Adolf Grimme Prize e il 3SAT Audience Award nel 2000 per il Miglior Film Televisivo col thriller politico Das Phantom. Nel 2004 ha realizzato Napola – Elite für den Führer, che ha vinto il Premio del pubblico all’Hamptons Film Festival di New York, il Best Film Award al Viareggio European Film Festival e il Bavarian Film Prize 2005 per la Miglior Regia.

