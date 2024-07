Deadpool & Wolverine ha salvato Hugh Jackman: ecco come

Hugh Jackman ha recentemente rivelato che il suo ritorno nei panni di Wolverine in Deadpool & Wolverine rappresenta una svolta decisiva per un problema che lo tormentava da oltre vent’anni. Nonostante avesse lasciato il ruolo con Logan nel 2017, l’attore australiano torna a interpretare l’iconico personaggio dell’X-Men, ma stavolta nel contesto del Marvel Cinematic Universe.

Deadpool & Wolverine, perché è così importante per Hugh Jackman

Nel corso di un’intervista esclusiva, Jackman ha confessato di aver finalmente trovato una risoluzione grazie alla collaborazione con Shawn Levy e Ryan Reynolds. “È qualcosa che ho cercato di risolvere per anni,” ha spiegato Jackman, “ma solo con questi ragazzi sono riuscito a trovare la chiave giusta. La sceneggiatura che hanno scritto per me ha sbloccato qualcosa che non ero mai riuscito a risolvere“.

Il film, disponibile al cinema in tutto il mondo a partire dal. 26 luglio 2024, non solo porterà Wolverine in un contesto completamente nuovo, ma presenterà anche un lato più oscuro del personaggio, lontano dalle versioni precedenti. Inoltre, per la prima volta, vedremo Jackman nel costume fedele ai fumetti, una delle richieste più attese dai fan.

Con Deadpool & Wolverine, l’MCU introduce una variante di Wolverine che porta con sé una narrazione densa e ricca di sfumature emotive. Jackman esprime grande entusiasmo per questa nuova interpretazione, promettendo una visione che offrirà ai fan un’esperienza unica e inaspettata. La nuova incarnazione del personaggio, segnata da una storia più cupa e complessa, avrà sicuramente un impatto significativo nel panorama cinematografico supereroistico.

La attesa è palpabile e, con la data di uscita che si avvicina, il pubblico è pronto a scoprire cosa riserverà questo tanto atteso capitolo del Marvel Cinematic Universe. In attesa del grande giorno, la speranza è che il film possa realmente portare una ventata di freschezza e innovazione, rispettando le aspettative e i desideri dei fan di lunga data!