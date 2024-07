Daniel Radcliffe e quella fastidiosa allergia che ha reso difficoltose le riprese di Harry Potter

Daniel Radcliffe, famoso in tutto il mondo per il suo ruolo come protagonista nella saga di Harry Potter, ha dovuto affrontare un problema inaspettato durante le riprese del primo film della serie, Harry Potter e la pietra filosofale. La giovane star ha sviluppato una reazione allergica al nichel presente nella montatura degli occhiali che indossava per interpretare Harry, scoprendo così di essere allergico a questo metallo.

Cosa è successo a Daniel Radcliffe sul set?

L’allergia al nichel è un problema molto diffuso che colpisce circa il 10% della popolazione. Si manifesta come dermatite da contatto o eczema da contatto, con sintomi che includono eruzioni cutanee, rossore, gonfiore e prurito. Il nichel è presente in molti oggetti di uso quotidiano come bigiotteria, bottoni, montature di occhiali come quelle usate da Daniel Radcliffe, monete e bracciali di orologi.

Durante le riprese di Harry Potter e la pietra filosofale, Daniel Radcliffe iniziò a sviluppare un’eruzione cutanea intorno agli occhi, precisamente dove gli occhiali toccavano la pelle. Ci volle quasi una settimana per capire che il problema era causato dal nichel contenuto nella montatura degli occhiali. Dopo la scoperta, gli occhiali furono sostituiti con montature realizzate in materiali ipoallergenici, permettendo a Radcliffe di continuare le riprese senza ulteriori problemi.

