Daniel Day-Lewis è stato avvistato in giro per New York e appare irriconoscibile

Daniel Day-Lewis appare irriconoscibile in uno scatto che lo ritrae in giro per New York.

Daniel Day-Lewis è uno degli attori più importanti degli ultimi cinquant’anni: la sua capacità di entrare perfettamente nei personaggi che interpreta è più unica che rara, avendo portato la tecnica conosciuta come method acting ad un livello decisamente superiore. Proprio a causa del grande stress provocato dalla dedizione messa nelle interpretazioni, Lewis ha deciso diversi anni fa di allontanarsi in modo definitivo dal mondo dello spettacolo.

La sua ultima pellicola è stata Il Filo Nascosto di Paul Thomas Anderson, nel 2017. Il lavoro precedente, invece, risale al 2012. L’attore ha detto addio al teatro ancora prima, nel lontano 1989. Negli ultimi giorni è stato avvistato e fotografato in una delle sue rare uscite in giro per New York ed appare molto diverso da come lo ricordavamo.

Daniel Day-Lewis avvistato in giro per New York: il suo aspetto ha sorpreso i fan

Daniel Day-Lewis è un attore risaputamente molto schivo, rarissime sono infatti le sue apparizioni in giro o durante serate di vita mondana. Nessun gossip lo ha mai coinvolto e la sua vita privata è sempre riuscita a rimanere tale: Daniel è un vero professionista, ma il suo ruolo di star non lo ha mai portato lontano dal lavoro vero e proprio. La testa, insomma, è sempre rimasta ben salda sulle spalle. Risulta infatti molto strano vederlo in giro per le strade di New York.

Il suo ultimo avvistamento, immortalato da alcuni scatti, è decisamente diverso da quello che i fan si aspettavano: l’aspetto dell’attore è infatti molto cambiato. Day-Lewis appare con lunghi capelli bianchi e due stampelle per aiutarsi a deambulare. Cosa gli sarà successo? Non sono molte le notizie al riguardo e la causa della sua difficoltà motoria resterà, probabilmente, un grosso mistero.